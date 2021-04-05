Возникла необходимость сделать переоценку тех трансформаций, которые касаются распада СССР. Чем это было обусловлено?

На этот вопрос ответили в программе «Романенко. Беседы» ее ведущий Юрий Романенко и политический философ Андрей Ермолаев, который выступил гостем.

Попутно Ермолаев вспоминает петербургский фильм «Крыша», который очень интересно и четко отразил 1990-е годы с позиции бандитского капитализма. Кроме этого, в фильме звучит соответствующая живая речь того времени и той среды. В частности, речь идет о бандитах и ​​рэкетирах малых масштабов.

По мнению эксперта, фильм правильно отражает тогдашнюю действительность: это и изменения в структуре социума с конца 1960-х годов, и изменения приоритетов в сфере социальных статусов. «Постепенно теряли свои позиции поколения, рожденные революциями и войнами», - сообщает он. Зато появлялось другое, которое можно назвать советским потребительским обществом, когда в почете оказались уже не врачи и инженеры, а такие специалисты, как фарцовщик и завгар.

Ермолаев считает, что в этих изменениях можно видеть реакцию тогдашнего общества на различные потрясения в экономической сфере. Итак, причины первой трансформации следует искать именно в экономике, кроме того, свою лепту внесла социальная подоплека.

«В позднем советском обществе разворачивались процессы, связанные с новой социальной иерархией, новыми социальными ценностями», - рассказывает он. Так, тип социального поведения значительно изменился. Кроме теневиков и номенклатуры, появилось активное население, что выражало готовность к изменениям. И, самое важное, что отмечает Ермолаев, это трансформации внутренних связей.

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