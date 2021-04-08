В эфире программы «Знай наших» Тараса Загороднего Председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник рассказал, какие условия тендеров в ЕС и возможно путем публичных закупок украинским компаниям выходить на европейские рынки.
«Мы были против того, чтобы Украина присоединилась к системе публичных закупок», - заявил Олейник.
Он рассказал, что когда наша страна присоединялась к этой системе, Максим Нефедов (бывший заместитель министра экономического развития и торговли Украины, один из идеологов системы ProZorro - ред.) уверял, что это откроет еврорынок, привлечет 500 млн потребителей и триллионы долларов. Олейник отметил, что предприниматели понимали, что это нереально, потому что видели законодательство ЕС и отдельных европейских стран.
«Конечно, они свои рынки защищают. Более того, мы эту ситуацию постоянно мониторим: ни выигранного тендера публичных закупках ЕС нет», - заявил Олейник.
Он рассказал о проведенном в Германии эксперименте, который заключался в попытке текстильной компании выиграть один из тендеров баварского подразделения Deutsche Bahn (немецкая железнодорожная компания, - ред.), однако после того, как участники долго ходили по кругу, им сказали предоставить справку, что они имеют рабочие места в Германии. Только тогда правительство Германии допустит такого участника.
Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня..."
Дочь Кравец из "Квартал 95" в кружевном корсете решила показать, какой шалуньей выросла: "Мамина копия"
Любовные игрища "Холостячки" Мишиной и Эллерта стали достоянием общественности: "Хомяки и кошка"
Кухар призналась, по чьей просьбе мочила участников "Танців з зірками": "Выпивает озверинчик..."
Подопечная Потапа Андраде впервые рассказала, как Данилко ее напугал на "Маске": "Чуть голова не вылетела..."
«И мы считаем, что такая политика верна для государства. Поэтому мы были разработчиками, я лично являюсь одним из разработчиков законопроекта по локализации», - отметил Олейник.
Ранее Европейская бизнес ассоциация заявила, что страны ЕС финансово помогали своим предприятиям с екомодернизациею, Украина поступить так же.
Как ранее сообщала Politeka, Бортник заявил, что немцы больше всего не доверяют американскому обществу.