Западные партнёры требуют от Украины непопулярных решений в экономике – в частности, разрешения на свободный экспорт леса. Как следует поступать украинской власти?

Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» комментирует генерал-майор налоговой полиции, заслуженный экономист Украины Юрий Атаманюк.

«Как известно, под солнцем нет ничего нового – вот и это уже было. В своё время Англия и Франция боролись между собой за шерсть. У кого она есть – тот развивает ткацкое производство, идёт промышленная революция, индустриализация. Лондон расцвёл, появились новые промышленные города. Произошло это потому, что в Англии правительство проводило патриотическую программу и хотело жить в своей стране. Англичане понимали, что сырьё нужно оставить в своей стране и максимально защитить свой рынок от готовой текстильной продукции других стран», - рассказывает эксперт.

По его словам, сначала нужно дать подняться собственному бизнесу, а затем с помощью армии и флота обеспечить ему максимально комфортные условия на рынках других стран.

«Это было несколько столетий назад, но с тех пор ничего не изменилось. Сейчас многие европейские страны перенасыщены мебельными производствами: Италия, Румыния, Испания. Где брать сырьё? Можно у себя, но там можно получить проблемы за одно намерение срубить дуб в венском лесу. Следовательно, нужно закупать лес в Украине», - объясняет Юрий Атаманюк.

Ранее, как сообщает Politeka , он указал на опасность налоговой амнистии в Украине.