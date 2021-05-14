Политолог Михаил Чаплыга рассказал в своей программе «Чаплыга. Без вопросов» о негативных сторонах рынка земли.

Ведущий отмечает, что о невозможности сравнить землю с квартирой говорят уже везде и много. Так, если любой дом можно построить себе снова, то землю таким путем не получить.

«Поэтому много "племен", колонизированных белыми, не продают землю. И только в Украине решили устроить распродажу земли», - возмущается он. Украинская власть же со своей стороны, рассказывает Чаплыга, оправдывается свободой распоряжаться землей, на самом деле в результате этих действий стоит ждать негативные последствия.

Попутно политолог вспоминает Голодомор и опыт жизни в эти времена собственной семьи. Он говорит, что по материнской линии его семья была из полтавских куркулей. По его словам, прабабушке Чаплыги в свое время пришлось обменять золотые монеты на хлеб, чтобы как-то прокормиться. «Для меня это был шок – килограммы золота обменять на пару буханок хлеба, но это позволило выжить», - говорит он.

Эту историю Чаплыга рассказал не просто так, а с целью показать, как ситуация повторяется снова. По его словам, сегодня украинские крестьяне живут очень бедно, в стране безработица, а цены растут абсолютно на все. Следовательно, Чаплыга заявил, что продажу земли трактуют как последнее средство купить буквально хлеб.

Напоминаем, Чаплыга заявил, что Украина сегодня зажата между Россией и Евросоюзом .