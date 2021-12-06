Политика офиса президента, результатом которой стало, в частности, блокирование выплат долга 3 млрд грн компании ДТЭК ВИЭ, подрывает доверие инвесторов к Украине.
Об этом говорится в обзоре инвесткомпании Concorde Capital, пишет Цензор.
"Последними проявлениями обострения конфликта стали невыплата компании "ДТЭК ВИЭ" Рината Ахметова в размере 3 млрд грн от государственной компании и взаимные публичные обвинения Зеленского и Ахметова в прошлую пятницу", - говорится в обзоре.
Кроме этого, власти задействовали правоохранительные органы для давления на Ахметова, отмечают аналитики.
"Использование правоохранительных органов для борьбы с политическими (или бизнес-) оппонентами было любимым инструментом украинских властных посредников. Зеленский, к сожалению, не исключение. Это еще больше подрывает инвестиционную привлекательность Украины", - цитируют в обзоре слова инвестаналитика Александра Паращия.
Новое фото сына Пугачевой и Галкина наделало шума в Сети: «Нет ничего общего»
Анна Тринчер задела Каминскую из "НеАнгелов", у которой конфликт со Смеюхой: "Была о тебе лучшего мнения"
Кароль позволила себе раскрепоститься и показала формы в коротеньком платье: "Как сказал Дан..."
Несчастье произошло на охоте, застрелен экс-заместитель облвоенкома: "Оружие оказалось в руках..."
Джоли напомнили, какой красавицей она была ранее: "Молодость уже иссякла"
Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.
15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.
ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.