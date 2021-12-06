Политика офиса президента, результатом которой стало, в частности, блокирование выплат долга 3 млрд грн компании ДТЭК ВИЭ, подрывает доверие инвесторов к Украине.

Об этом говорится в обзоре инвесткомпании Concorde Capital, пишет Цензор.

"Последними проявлениями обострения конфликта стали невыплата компании "ДТЭК ВИЭ" Рината Ахметова в размере 3 млрд грн от государственной компании и взаимные публичные обвинения Зеленского и Ахметова в прошлую пятницу", - говорится в обзоре.

Кроме этого, власти задействовали правоохранительные органы для давления на Ахметова, отмечают аналитики.

"Использование правоохранительных органов для борьбы с политическими (или бизнес-) оппонентами было любимым инструментом украинских властных посредников. Зеленский, к сожалению, не исключение. Это еще больше подрывает инвестиционную привлекательность Украины", - цитируют в обзоре слова инвестаналитика Александра Паращия.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.