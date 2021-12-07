Лидер «Либертарианской партии 5.10» Геннадий Балашов рассказал, должны ли физические лица, предприниматели получать поддержку от государства.
Об этом он рассказал в программе Мирославы Бобровской «Ход королевы» на канале «А как на самом деле?».
По мнению политика, государство лучше всего убрать от любого бизнеса и, в частности, от экономики. «Никого развивать не нужно – нужно только не мешать развиваться», – объясняет он. И именно в этом, подчеркивает Геннадий Балашов, и состоит либертарианская идея: государство должно просто дать возможность бизнесу работать.
Любая поддержка со стороны государства, говорит он, заканчивается развитием коррупции, малый бизнес в таком случае вообще может исчезнуть, как газ, электричество и т.д. «А вот лифчиками, например, государство не занимается – и с ними проблем нет», – комментирует лидер партии ситуацию.
По словам Геннадия Балашова, лучше, если будет просто один налог, а бухгалтерии – и вовсе минимум. «Если есть две налоговые системы, то будут люди, которые сидят на пяти процентах, и будут крупные корпорации, которые будут их нанимать, чтобы отмывать свои деньги, убегая от НДС», - объясняет он. То есть, констатирует политик, разные налоги просто смешиваются.
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Как сообщала Politeka, Балашов рассказал, что бизнес не может самоорганизоваться.
Также Politeka писала о том, что Доротич рассказал, чего добивались участники акции «Save ФОП» 1 декабря.