Лидер «Либертарианской партии 5.10» Геннадий Балашов рассказал, должны ли физические лица, предприниматели получать поддержку от государства.

Об этом он рассказал в программе Мирославы Бобровской «Ход королевы» на канале «А как на самом деле?».

По мнению политика, государство лучше всего убрать от любого бизнеса и, в частности, от экономики. «Никого развивать не нужно – нужно только не мешать развиваться», – объясняет он. И именно в этом, подчеркивает Геннадий Балашов, и состоит либертарианская идея: государство должно просто дать возможность бизнесу работать.

Любая поддержка со стороны государства, говорит он, заканчивается развитием коррупции, малый бизнес в таком случае вообще может исчезнуть, как газ, электричество и т.д. «А вот лифчиками, например, государство не занимается – и с ними проблем нет», – комментирует лидер партии ситуацию.

По словам Геннадия Балашова, лучше, если будет просто один налог, а бухгалтерии – и вовсе минимум. «Если есть две налоговые системы, то будут люди, которые сидят на пяти процентах, и будут крупные корпорации, которые будут их нанимать, чтобы отмывать свои деньги, убегая от НДС», - объясняет он. То есть, констатирует политик, разные налоги просто смешиваются.

Как сообщала Politeka, Балашов рассказал, что бизнес не может самоорганизоваться.

Также Politeka писала о том, что Доротич рассказал, чего добивались участники акции «Save ФОП» 1 декабря.