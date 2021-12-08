Украинский промышленник Павел Штутман рассказал о том, что стремительное повышение цен на энергоносители в Украине может больно ударить по машиностроительной отрасли.

Об этом он рассказал в программе «Знай наших» Тараса Загороднего.

«Мы сегодня пока что не имеем проблем в краткосрочном периоде, потому что производства и рынки не так быстро реагируют на кризис. На кардинальную реакцию рынка иногда может потребоваться год или больше. Но мы испытываем огромные проблемы и огромные риски. Если ситуация не восстановится, это будет связано с огромными потерями», - говорит он.

Промышленник выразил мнение, что нынешний кризис связан с инвестиционным климатом, а инвестиционный климат имеет огромные политические риски.

«Мы понимаем нестабильность политической системы и риски от военного конфликта на территории Украины, а это однозначно оценивается нашими партнерами тоже негативно. Я недавно был в Польше, и когда я пригласил одного из интересных нам предпринимателей посетить наши заводы, чтобы мы познакомились больше, он сказал: «А как я к вам приеду, если у вас война?». Мы пытаемся не обращать на это внимания, но, к сожалению, другие обращают», - признается он.

Риски экономического характера есть, и как из сложившейся ситуации выйти, пока что непонятно.

«Компании должны искать способ удержаться на плаву, и если они дожили до сегодняшнего дня, и достаточно успешно – то уже герои. Я всегда стараюсь решить проблемы в бизнес-процессе, рассчитывая на собственные ресурсы, а не на политику правительства», - заключает Штутман.

Как сообщала Politeka, Алексей Якименко считает, что для общества на разных этапах нужны разные герои.

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