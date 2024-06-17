Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал сообщение британской разведки о том, что россия планирует повысить налоги в среднем на 5% для бизнеса и людей.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Для нас это хорошо, потому что, чем больше будет враг повышать налоги, чем они будут увеличивать нагрузку, чем они будут больше давить, возможно, это повлечет за собой нужный нам эффект протестных настроений внутри. Ну, может быть, не факт, но заодно это давление», - отмечает Александр Мусиенко.

К тому же, добавляет он, следует понимать, что россия, к сожалению, экономически не изолирована полностью, она имеет помощь Китая, Северной Кореи. В частности, отмечает эксперт, Саммит мира в Швейцарии это продемонстрировал, что определенные страны ориентируются на россию, для которых важны российские деньги, а значит и интересы.

«Нам тоже в нашей политике нужно часто бить на интерес экономический в частности. А то, что цивилизационные ценности, это верно. То, что гуманизм, то, что недопущение вообще агрессивной войны и сдерживание агрессора, недопущение разрушения международного права, которое разрушено сейчас, его нужно восстанавливать…», - рассуждает Александр Мусиенко.

Поэтому, констатирует он, влияние россии на международной арене есть или даже скорее Китая. По словам эксперта, это, в частности, страны глобального Юга, которые не подписали коммюнике, очевидно, откуда здесь ноги растут.

Как сообщала Politeka, Новохатский рассказал, что в войне у нас 1/4 общества, и всегда было понятно, что всех не мобилизовать.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, когда Украина получит все обещанные F-16.





