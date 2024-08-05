Финансовые аналитики рассказали, что происходит на мировых фондовых биржах и к чему это может привести.

Новая неделя началась с падения рынка акций Японии и беспокойства на фоне слабости данных по США. Об этом заявил Кристиан Мюллер-Глиссман из Goldman Sachs.

Стратег также отмечает, что ситуация на рынке демонстрирует "в некоторой степени здоровую коррекцию", а то, что акции крупных технологических компаний Америки падают, не сильно беспокоит экономистов Goldman Sachs.

Ситуация в США

Аналитики отмечают, что утром Nvidia упала на 17% на бирже. Среди других лидеров: Apple –10%, Microsoft –9%, Alphabet –9,6%, Amazon –9,3%, Meta –10% и Tesla –10%. По состоянию на 14.10 акции технологических компаний "Большой семерки" готовятся к резкому падению: Nvidia, Apple и Tesla упали более чем на 7% на дорыночных торгах. Итого эти семь акций составляют около 43% веса индекса Nasdaq 100.

Ситуация в Азии

В то же время валютные, фондовые и облигационные рынки в Азии испытывают потрясения из-за удешевления японской валюты на 3,3% до 141,70 за доллар. До такого уровня показатели не падали с января.

Японский базовый индекс Nikkei, закрывшийся на 12,40% меньше, что явилось самым большим однодневным падением с октября 1987 года. Кроме того, более широкий индекс Topix потерял 12,48%. Индекс MSCI Asia Pacific упал на 4,3%, обесценив прибыль в 2024 году. На одни из крупнейших компаний региона: TSMC, Samsung Electronics, Toyota и Mitsubishi UFJ Financial приходится более трети падения индекса.

Ситуация в Европе

На европейских рынках также продолжается распродажа, но не такая жесткая, как в Азии. К утру понедельника Stoxx Europe 600 снизился на 2%, индекс FTSE 100 примерно на столько же. Индекс Stoxx Tech Index снизился почти на 5% до самого низкого уровня за последние шесть месяцев. Значительные убытки в Европе терпят банки, энергетические и горнодобывающие компании.

Трейдеры считают, что мировым центральным банкам придется принять меры, ведь фиксировались моменты, когда ставки на вероятность экстренного снижения ставки ФРС США достигали 60%.

Почему произошло падение финансовых рынков

Падение произошло после появления июльского отчета о занятости в США. Он вызвал тревогу из-за того, что уровень безработицы вырос почти до трехлетнего максимума в 4,3% на фоне значительного замедления найма на работу и усиления опасений относительно ухудшения ситуации на рынке труда.

Учитывая это, аналитики из Уолл-стрит прогнозируют увеличение вероятности того, что Соединенные Штаты, являющиеся крупнейшей экономикой мира, войдут в рецессию.

А недавнее падение после резкого роста фондовых рынков по всему миру и достижения ими нескольких рекордных максимумов.