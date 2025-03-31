Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, Трамп сделал выпад в сторону Зеленского, сказав, что он хочет выйти из соглашения о редкоземельных металлах, и в сторону путина, пригрозив россии двойными тарифами, пошлинами и санкциями, в том числе в отношении нефти. Только вот разница, подчеркивает он для Politeka, в том, что Трамп дальше говорит о дружеских отношениях с путиным, то есть до сих пор считает, что с этим человеком можно иметь дела, вести переговоры и тому подобное.

«Что это значит? Как я и предполагал, вопрос соглашения станет ребром, и от него будет зависеть возможная следующая помощь. Чем дольше Украина будет затягивать процесс, чем дольше мы будем изучать, вносить предложения… Мы имеем на это право, мы суверенное государство и, безусловно, украинский национальный интерес при заключении этого соглашения должен учитываться, здесь прав президент Зеленский. Но очень сильно затягивать мы тоже не можем, потому что вопрос сейчас чрезвычайного веса», – комментирует Александр Мусиенко.

То есть, объясняет он для Politeka, если Украина не подпишет соглашение о редкоземельных металлах, Трамп воспримет это как отказ и снова прекратит обмен разведданными, поставки военной помощи. Эксперт напоминает, что последний пакет помощи США утвердил Байден 31 декабря 2024 года, от Трампа Украина еще ничего не получила, но и не получит точно, если не будет этого ресурсного соглашения.

«Сохранить стратегическое партнерство с США – это очень важно, особенно на фоне неопределенных позиций европейцев. Мы ждем, конечно, военной миссии в Украине, идут обсуждения параметров отправки военных контингентов, это вышло на другой уровень, но все же мнение и позиция США, их стратегическая поддержка очень важна для нас. А за экономикой, за финансами придет безопасность, так бывало. План Маршалла реализовали в Европе, а затем создали НАТО с целью защиты именно американских инвестиций. Так же может быть и здесь», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что будет два контингента: один – азиатский под эгидой ООН, второй – европейский.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, как вынудить путина включиться в переговоры: санкции, помощь Украине и миротворцы.