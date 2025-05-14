Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как рассказывает журналистка, украинские пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте и пригородных маршрутках, достаточно показать пенсионное удостоверение, чтобы бесплатно проехать автобусом, троллейбусом, трамваем или пригородным электропоездом. В то же время, добавляет она, бесплатный проезд не распространяется на метро, ​​такси и междугородний транспорт.

«Пенсионеры, работавшие в сельской местности и проживающие там после выхода на пенсию, имеют право на льготу в размере 100% на оплату жилья, отопления и освещения в пределах установленных норм. Речь идет о профессиях таких сфер, как образование, музейное дело, библиотека, медицина, фармацевтика, культурные и образовательные учреждения, сфера защиты растений. Но есть условие: среднемесячный совокупный доход льготника за предыдущие 6 месяцев не должен превышать уровень дохода, дающего право на социальную налоговую льготу. А на сегодня это 4240 грн», - сообщает Екатерина Котенкова.

Кроме того, добавляет она, еще одна льгота касается земельного налога, его не нужно платить, если участок используют именно пенсионеры для садоводства, огородничества.

«Еще одна льгота – это бесплатная юридическая помощь для пенсионеров. Пенсионеры могут воспользоваться услугами ряда государственных общественных программ, специалистов, бесплатно предоставляющих юридическую консультацию. Обращаться можно по разным вопросам, начиная от правомерности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, получения льгот для оформления наследства, например, и т.д. Контактную информацию таких специалистов можно найти в отделении Пенсионного фонда Украины или через поиск в интернете», - заключает Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что в этом году в москве 9 мая был не парад, а некий карнавал.

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