Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, какие планы у Трампа на нефть и поможет ли это уничтожить российскую бензоколонку, финансирующую войну против Украины, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Трамп всегда активно интересовался нефтью и энергетическим доминированием США, он писал сообщения об этом почти 900 раз, и вот аналитики одного из ведущих американских банков Goldman Sachs это все подытожили. По их подсчетам, сообщает он, меньше всего Трамп писал о нефти, когда цена на марку WTI была около 40-50 долларов за баррель, то есть для него это и есть желаемая цена.

«Цены на нефть часто колебались под влиянием высказываний Трампа. В своих сообщениях он затрагивал темы от цен на бензин в США до санкций против таких стран, как Иран, и решений ОПЕК. Администрация Трампа поддерживала рост внутреннего производства энергоносителей и стремилась снизить стоимость энергии, чтобы бороться с инфляцией», – рассказывает Александр Мусиенко.

Как правило, отмечает он, Трамп призывает к снижению цен, когда стоимость барреля марки WTI выше 50 долларов, но когда цена падает ниже 30 долларов, он призывает к повышению, чтобы поддержать американских производителей.

«Для нас очень важно, чтобы цена на нефть была как можно ниже. Во-первых, всем важно, кто использует авто на бензине и дизеле. Цена на топливо будет ниже, не будет расти по крайней мере. И второе – чтобы уничтожить российскую бензоколонку, недоимперию, остановить им поток денег, которые позволяют вести войну за полученные доходы от продажи нефти или нефтепродуктов», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Волянский заявил, что сейчас каждый украинец на фронте, в тылу или за границей пребывает в состоянии вторичного иммунодефицита.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, достаточно ли сил у агрессора для летней кампании.