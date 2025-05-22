Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что в Украине снова снижают лимиты на банковские переводы, а налоговая уже начала интересоваться гражданами, имеющими незарегистрированный бизнес, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«С 1 июня украинцам снизят лимиты на банковские переводы до 100 000 грн. Это касается как переводов по номеру карты или телефона, так и по реквизитам IBAN. Новые ограничения не распространяются на снятие наличных денег, оплату товаров, коммунальные платежи, переводы между собственными счетами и на счета юридических лиц. При необходимости перевода большей суммы банк может требовать документы о доходах или волонтерской деятельности», - рассказывает Екатерина Котенкова.

Как объясняет журналистка, работать на себя, не оформляя ФЛП, станет все труднее, потому что урезают лимиты, и если сумма будет больше 100 000 гривен, возникнут проблемы. То есть, констатирует она, власти хотят, чтобы граждане все оформляли официально.

«Налоговая начала рассылать письма украинцам через осуществление денежных переводов. Люди начали получать письма Налоговой службы с требованием явиться в территориальное отделение. Основанием стала необходимость объяснения систематического ведения хозяйственной деятельности с использованием NovaPay. Вопрос касается продажи товаров в интернете и поступления средств на личную карту. Простыми словами: либо открывайте ФЛП, либо старые сковородки просто так не продадите. Надо будет уплатить налог», – комментирует Екатерина Котенкова.

По словам журналистки, это касается, например, платформы OLX. То есть, объясняет она, несколько раз в год продать вещи можно будет, но систематическая деятельность с получением средств на банковскую карту уже будет расцениваться как ведение незарегистрированного бизнеса.

Как сообщала Politeka, Томенко объяснил, что скорейшее окончание войны в Украине – это была лишь пиар-кампания Трампа.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман о разговоре Трампа с путиным: «Пытался делать хорошую мину при плохой игре».





