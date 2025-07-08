Эксперт Даниил Монин рассказал в какой валюте хранит збережения семья главы НБУ.



Об этом он написал в своем телеграм-канале.



Экономический эксперт Даниил Монин обратил внимание на любопытное противоречие в действиях главы Национального банка Украины Андрея Пышного. Несмотря на публичные заявления Пышного о необходимости укрепления гривны, повышения ставок по депозитам и привлекательности гривневых инструментов, личная стратегия его семьи говорит о другом.



Согласно обнародованной информации, около 90% сбережений семьи Пышного хранятся в иностранной валюте, тогда как на гривневые активы приходится лишь около 10%. Из них в гривневых ОВДП глава НБУ держит всего 665 тысяч гривен — сумму, примерно равную его месячной зарплате. Жена Пышного, по словам Монина, также делает ставку на валюту: размещает средства на валютных счетах и покупает валютные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

«Можно долго говорить про "шаги" в направлении доверия к гривне, а можно просто любить зелёный кэш и доллары», — иронизирует Монин.

Это вызывает вопросы о том, насколько руководство НБУ само верит в эффективность своей политики по стабилизации и укреплению национальной валюты, если в личных финансах делает ставку на совсем другие инструменты.





