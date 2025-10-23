Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что санкции США против «Лукойла» и «Роснефти» – это наконец реальное давление на путина для прекращения огня, но не факт, что сработает, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Действительно, наконец, есть санкции, но пока не против газодобывающей отрасли, а против нефтепереработки и нефти. Конечно, это на додачу к тем адским санкциям, которые применяет Украина, нанося удары по НПЗ. Конечно, это хорошо. Плюс это уже хоть какой-то реальный сигнал, реальное действие от администрации Трампа, чтобы говорить хотя бы о малейшем давлении на путина», – отмечает Александр Мусиенко.

Ведь, констатирует эксперт, США все же не принимают требований россии, что повестка дня встречи в Будапеште должна быть бы такой же, как на Аляске, нет, они хотят прекращения огня. Это, добавляет он, в очередной раз подтвердил Трамп, в частности, на встрече с генсеком НАТО, что россия должна пойти на переговоры с целью прекратить огонь.

«И судя по всему, действительно, вот та ситуация, что удалось установить перемирие между «Хамасом» и Израилем, в конце концов, приводит к тому, что США начинают больше включаться в процесс переговоров и больше принимать меры для того, чтобы действительно двигаться по тому, чтобы хоть как-то нажать на путина, чтобы он был готов прекратить огонь», – подчеркивает Александр Мусиенко.

Конечно, предупреждает эксперт, санкции – тоже не панацея, они на 100% не гарантируют, что кремль сразу будет готов пойти на переговоры, но это хоть что-то, потому что раньше и этого не было, раньше администрация Трампа медлила, не вводила эти меры. И потому путин, констатирует он, смотрел на это и думал, что можно спокойно продолжать террор в Украине и навязывать свою повестку дня, но теперь США поставили условие, что без прекращения огня будут санкции, и подали сигнал, что их позиция непреклонна.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что позиция Запада теперь – прекращение огня, осталось дожать путина.

Также Politeka писала о том, что Комаровский рассказал, как жить в обстоятельствах, когда война – хроническая болезнь.