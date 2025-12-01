Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, что экс-глава разведки Турции дает прогноз на скорый мир, но единственное, что заставит путина к переговорам, – это крах экономики, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам министра иностранных дел Турции, рассказывает эксперт, Украина и россия якобы сейчас близки к миру, как никогда раньше, они приблизились к компромиссу, ведь увидели разрушения и возможности, а потенциальное соглашение может гарантировать стабильность в регионе на следующие 50-70 лет.

«Кстати, Хакан Фидан достаточно информирован. Он же в свое время долго возглавлял внешнюю разведку Турции. А Турция, вы знаете, так или иначе не напрямую, но пытается быть посредником в процессе, где может, особенно в регионе Черного моря, ведут так же переговоры определенные, они оценивают ситуацию. Поэтому к Фидану нужно прислушаться. Его прогноз вот такой, но не знаю, насколько там 50-70 лет, конечно», – комментирует Александр Мусиенко.

В то же время, отмечает он, Хакан Фидан и раньше делал подобные заявления, давал прогнозы о скором окончании российско-украинской войны, а в противоположность этому The Economist пишет, что кремль не будет готов к реальным переговорам и уступкам по меньшей мере до конца зимы. Между тем, рассказывает эксперт, Уиткофф и Кушнер планируют встретиться с путиным 2 декабря и продолжить переговоры, учитывая то, о чем говорилось во Флориде с украинской делегацией, учитывая ее предложения.

«Хотя не факт, что путин это примет, и не факт, что он будет готов. Хотя у них тоже непросто. Ведь доходы «Роснефти» от продажи нефти с начала года упали на 70%, то есть экономическая ситуация ухудшается и создает фон для переговоров. Но на каких условиях? Примет ли кремль эти условия из 19 пунктов? Пока есть серьезные сомнения», – заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Томенко заявил, что Украине специально подсунули этот непонятный мирный план после коррупционного скандала.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман объяснил, почему скандал со сливом разговора Уиткоффа скоро затухнет.





