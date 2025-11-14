Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, что россия вела переговоры только для того, чтобы избежать санкций США, мира нет, поэтому пора ударить по экономике рф серьезнее, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«О том, как россия стремится к миру или нет, немного приоткрыл завесу тайны переговоров заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, который в интервью The Times of London сказал, что мирные переговоры с россией окончательно остановлены. Переговоры, которые проходили в мае-июле этого года, на самом деле были только имитацией, чтобы обмануть американцев, говорит Кислица. Ну, это понятно, и я об этом говорил неоднократно», – отмечает Александр Мусиенко.

По словам Кислицы, рассказывает эксперт, три раунда переговоров в Стамбуле 16 мая, 2 июня и 23 июля прогресса не дали, потому что россияне отвергали сам факт существования украинской нации и подавали свою агрессию как войну одного народа, а члены украинской делегации решили игнорировать все исторические лекции россиян. россияне, продолжает он, уклонялись, лишь предложили создать рабочие группы в WhatsApp, чтобы самим фактом их существования обманывать американцев, мол, рабочий процесс идет, новых санкций не нужно, и поэтому этот переговорный процесс, который был лишь имитацией, остановлен.

А тем временем Марко Рубио, замечает эксперт, высказался по поводу санкционной политики. По версии госсекретаря США, рассказывает он, россия уже настолько санкционирована, что дальше уже нет против чего санкции вводить, то есть уже вся работа по финансовым ограничениям сделана.

«Но я скажу так – вторичные, третичные санкции, эмбарго, в конце концов, как США применяли. Давайте введем эмбарго на российскую нефть, в конце концов. И эмбарго на другую продукцию. То есть так. А как иначе? В частности, чтобы спровоцировать экономические последствия и коллапс в российской экономике. Еще не все исчерпано», – подчеркивает Александр Мусиенко.

