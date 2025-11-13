Экономист Алексей Кущ объяснил, что точечно и эффективно сейчас развивать ОПК в Украине не получится, для этого нужно решить целый комплекс проблем, вернуть промышленность и создать систему, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на канале «7 кроків».

«У нас часто говорят о точечном развитии оборонно-промышленного комплекса. И это, кстати, выдает полное непонимание чиновников, как идут процессы промышленного развития. Построить оборонно-промышленный комплекс в индустриальной пустыне невозможно, потому что оборонно-промышленный комплекс – это вишенка на торте индустриального развития. Израиль сначала начал развивать собственную промышленность, строить, создавать, свои какие-то промышленные товары выпускать, и уже потом появился высокотехнологичный оборонно-промышленный комплекс», – объясняет Алексей Кущ.

По его словам, ОПК связан с огромным количеством промышленных контрагентов, которые могут и не входить в сектор оборонно-промышленного комплекса, но которые производят какие-то узлы, провода, детали и так далее. Кроме того, добавляет эксперт, в стране должна быть очень развита инжиниринговая культура и технологическая среда, только в рамках экосистемы может развиваться эффективный ОПК. А у нас же, констатирует он, все годы власть считала, что промышленность Украине не нужна, все можно покупать.

«Все то, что происходило с «Укрборонпромом», с оборонными предприятиями, с промышленностью в целом… И потом мы удивляемся, почему мы вошли в полномасштабную войну практически без промышленного производства, без ОПК. Где наши средства вооружения, боеприпасы и все остальное? Вот тебе цена подобно подобной политики», – подчеркивает Алексей Кущ.

Но парадокс в том, констатирует эксперт, что при власти остались те же люди, они просто решили сделать исключение для развития ОПК, но в условиях войны это нереально. В условиях индустриальной пустыни, подчеркивает он, ОПК никогда развиваться не будет, потому что в стране не будет достаточного количества технических специалистов, диффузии между разными отраслями, научных идей, навыков, компетенций, перетока инноваций, экосистемы контрагентов промышленности.

