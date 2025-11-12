Политолог Руслан Бортник объяснил, что баланс войны сейчас тот же, что и в 2023 году, россия не может победить, но и договориться с США о мирном урегулировании тоже пока не может, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Стороны не смогли написать на одну страничку документ, стороны не смогли даже на салфетке расписаться. Потому что не удается решить в комплексе вопросы, связанные с гарантиями безопасности, это вопрос, в какую зону влияния войдёт Украина. И не удается решить вопрос денег, начиная от российских замороженных активов и заканчивая снятием санкций. Вот эти 2 вопросы сегодня – гарантии безопасности и деньги. Не Донецкая область, а в какую зону влияния войдет Украина и кто кому сколько заплатит за то, что случилось. Вот эти два вопроса на столе, и пока что они неразрешимы», – утверждает Руслан Бортник.

По словам эксперта, в этом контексте встречи лидеров должны заканчиваться именно подписанным документом, иначе это означает отсутствие соглашения, иначе потом устные договоренности можно переписывать, как угодно. Подписанные документы, подчеркивает он, нужны и в обычной жизни, а мы говорим о США и россии, который, кстати, находятся под сумасшедшим внутренним давлением ястребов и внешним давлением со стороны Европы, Украины и Китая соответственно.

«А главная причина в том, что баланс войны останется приблизительно тот же с 2023 года, с украинского контрнаступления. россия наступает, захватывает, но не может достигнуть стратегического преимущества в войне. Соответственно, Украина говорит, что, поскольку вы не побеждаете стратегически, война может длиться 10 лет, а за это время путин умрет, россия распадется, российская экономика коллапсирует, так что нет смысла договариваться в формате каких-то глубоких уступок москве», – объясняет Руслан Бортник.

Поэтому, констатирует он, пока не поменяется стратегический баланс на фронте, стабильность общества внутри, поддержка власти, договориться о взаимных уступках будет очень сложно, ели не невозможно.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что европейские страны не готовы противодействовать дронам и не решаются даже назвать их российскими.

Также Politeka писала о том, что Стариков объяснил цель ядерной эскалации в мире: старая тактика в международной политике.