Журналист Микола Вересень объяснил, что история человечества показывает тотальную коррупцию во время войны, вопрос в том, что одни народы побороли эту тягу в своей природе, а другие – нет, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Свободное медиапространство».

«Это взрывоопасный скандал (ред. – коррупция в энергетике), очевидно. Но мне кажется, что это естественный процесс. Я вообще приверженец естественных исторических процессов. Нет такого волшебного тумблера, где вкл. и выкл., что раз – нет коррупции, раз – мы в ЕС. Это долгое-долгое время. Поэтому борьба с коррупцией надолго. Я тяжело представляю себе скорую победу над коррупцией. Как говорили, борьба с пьянством приобрела затяжной оборонительный характер. Вот борьба с коррупцией приобрела затяжной характер, мы в обороне», – объясняет Микола Вересень.

По его мнению, к нам должен прийти человек уровня Наполеона или Александра Македонского, чтобы исправить ситуацию с коррупцией, или общество само должно меняться, только тогда этот процесс затянется на десятилетие, на поколение, и тогда постепенно Украина дойдет до уровня Румынии. А сколько нам идти до уровня Швеции, Дании, Норвегии, рассуждает журналист, вообще неизвестно, потому что рыба не гниет с головы, это наша природа.

Как отмечает гость программы, у людей в ЕС и мысли не возникает дать взятку полиции, чтобы быстрее отпустили, а у нас знакомые за быстрое решение ситуации еще и похвалят, или, например, тотальное кумовство по селам – это тоже коррупция, а не просто дружба. И это все, констатирует он, – в нашей природе, это все происходит и во время войны.

«А когда не воровали во время войны? Из Древней Греции, из Древнего Рима. Есть менее храбрые, они боятся, потому что больше глаз смотрят на коррупционные действия. История человечества показывает, что во время войны воруют еще и как. Разве можно подумать, что украинцы очень часто воевали за чужие интересы – Австро-Венгрия, российская империя… Теперь уже это наше, уже у себя из кармана вытаскивать», – заключает Микола Вересень.

