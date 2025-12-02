Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко заявив, що ЄС затримується з фінансуванням і допомогою Україні, але діло піде швидше, якщо путін розлютить Трампа своєю непоступливістю, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Коаліція охочих закінчила роботу над гарантіями безпеки для України. Президент Франції Макрон наголосив, що вони мають ухвалюватися за участі України, найближчим часом гарантії затвердять зі США. Тобто Європа у грі, Європа намагається не відставати. Хоча справедливості заради треба сказати, що, ну, скільки вже тривають консультації в рамках Коаліції охочих? Вже час переходити до реальних дій», – зазначає Олександр Мусієнко.

А взагалі, підкреслює він, цей місяць буде іспитом для Європи з точки зору подальшої підтримки України, тому що відбудеться засідання глав держав ЄС, на порядок денний буде винесено питання фінансування України на 2026-2027 роки за рахунок арештованих активів рф. За словами експерта, це буде момент істини, Європа має шанс продемонструвати свою суб’єктність і об'єднатися довкола України.

«Тож скоро ми побачимо. Я все ж таки сподіваюся, що рішення буде позитивне для нас. Подивимося, наскільки США будуть втручатися у цей процес чи не будуть. Це залежить від візиту Віткоффа до росії, від перемовин з путіним і від того, на кого США будуть скеровувати подальший тиск. Маю надію, що на росію, але є ризики, що і на Україну. Це теж треба розуміти», – пояснює Олександр Мусієнко.

А якщо ж США вирішать тиснути на росію, констатує експерт, то у Трампа вистачить інструментів та аргументів, щоб переконати Орбана і Фіцо проголосувати за передачу російських активів Україні, а бельгійську компанію Euroclear – виділити цей репараційний кредит, тож проблем із фінансуванням не буде.

