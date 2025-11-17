Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, что Украине удается договориться об импорте газа на фоне ударов рф, тем более, что Вашингтону выгодно вытеснить москву с рынка, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, удалось договориться с Грецией о поставке Украине американского СПГ и запуске энергетического коридора Александрополис-Одесса, маршрут будет проложен через Болгарию, Румынию и Молдову. По его словам, это действительно важно, потому что российские ракетно-дроновые удары создали Украине проблемы с газом, поэтому сейчас мы очень зависимы от импорта, нужно больше.

«Сейчас Украина получает больше газа от Венгрии, Польши и Словакии. Тут коммерция, экономический интерес, расчеты, а для нас это безопасность, потому что нам нужно проходить отопительный сезон, а россия наносит удары по нашей добывающей отрасли, по инфраструктуре по добыче газа, чтобы создать нам проблемы, оставить без тепла и нанести определенный коллапс. На это рассчитывают в кремле, потому усилили такие удары. И потому нам нужно больше поставок, нам нужно диверсифицировать», – объясняет Александр Мусиенко.

Для США, отмечает он, это возможность постепенно вытеснять россию с европейского рынка газа, заключать больше контрактов, и, конечно, это America First, экономические выгоды для себя, чтобы увеличить добычу газа и зарабатывать на этом. Кроме того, добавляет эксперт, Норвегия также пообещала Украине поставки газа.

«Поэтому вот так, наша энергетическая безопасность будет сейчас максимально зависеть от партнеров, пока мы восстановим все то, что разрушила россия. И враг продолжает это разрушать, они каждый день и каждую ночь наносят удары по территории Украины. Конечно, процесс восстановления – это для нас такая перманентная вещь, которая продолжается, и обеспечение газа здесь очень важно», – заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что на встречу Трампа с путиным и перемирие рассчитывать не стоит.

Также Politeka писала о том, что Дубина объяснил суть проблемы власти: «Отрицательный отбор в государственные учреждения проходил 34 года».