Экс-министр экономики Анатолий Кинах оценил, возможен ли для Украине условный «План Маршалла» и новая индустриализация Украины после окончания войны с россией, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги» с Русланом Бортником.

«Все это возможно, но, безусловно, не в классическом варианте «Плана Маршалла», а с созданием условий и правил игры, которые позволят задействовать огромный потенциал, который есть в Украине при всех наших потерях. Потенциал еще остался, кстати, и в кадрах, которые сегодня в значительной степени и преимущественно просто не востребованы. Но для этого необходимо выйти на другой уровень государственной политики, действий и ответственности», – утверждает Анатолий Кинах.

По его словам, «План Маршалла» для Украины – хороший опыт, как Германии удалось отстроиться и стать локомотивом европейской и мировой экономики. Как отмечает бывший министр, вообще сначала был «План Моргентау», предусматривавший превращение послевоенной фашистской Германии в аграрное государство, которое не будет больше угрожать соседям. К тому времени, продолжает он, население Германии составляло примерно 52 млн, и они подсчитали, что аграрная экономика обеспечит условия жизнедеятельности максимум для 20 млн, поэтому перешли к индустриальному варианту.

И у Украины, подчеркивает гость программы, тоже есть все шансы стать развитой индустриально страной. Тем более, напоминает он, в 1990-х по промышленному потенциалу Украина была 5-6-ая экономика Европы, поэтому этот потенциал нужно отстроить и восстановить.

«И важно понимать, что мир меняется кардинально. Есть конкуренция за чистый воздух, человеческий потенциал, на рынке труда, за маршруты поставок энергоносителей, залежи и т.д. В конкуренции побеждают только консолидированные государства, умеющие независимо от направления – Запад или Восток – современными методами защищать и продвигать свои национальные интересы, обеспечивая развитие. И нужно понимать, что реальный суверенитет – это не только граница, гимн или символика. В современном мире реальный суверенитет – это конкурентоспособность, качество жизни и умение консолидировать усилия по защите и продвижению в цивилизованный метод национальных интересов», – заключает Анатолий Кинах.

