Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко заявив, що через брак коштів на війну у росії вже підвищують податки і спалюють золоті запаси, тож під прицілом – заморожені активи, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Європейський центральний банк відмовився підтримати виплату Україні 140 млрд євро від під заставу російських активів, заблокованих у бельгійському депозитарії Euroclear. Європейський центральний банк дійшов висновку, що пропозиція Єврокомісії порушує його мандат. І, на жаль, це проблема, тому що створює для нас перешкоди. А 2026 рік скоро почнеться, нам потрібні кошти», – зазначає Олександр Мусієнко.

Зеленський, розповідає експерт, заявив, що простих рішень щодо закінчення війни не буде, а найбільш чутливі питання – території та заморожені активи рф. До речі, зауважує він, про заморожені російські активи говорить не тільки президент України, але і багато західних медіа, зокрема, про це писав і американський телеканал ABC News.

«Це питання дуже хвилює росію. Чому? У москви закінчуються гроші, вони почали спалювати золоті запаси. Тобто активніше почали продавати золото, яке вони накопичували довгі роки. Зараз вони його почали скидати, тому що у Фонді національного добробуту рф закінчуються кошти, розраховані на війну. А розраховані вони були на короткочасну війну проти України з іншими наслідками і з меншими санкціями. А тепер золото спалюється. Це факти. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. Яким чином фінансувати далі війну?», – пояснює Олександр Мусієнко.

До того ж, додає експерт, доходи «Роснефти» впали на 70%, а Україна завдає ударів по тіньовому флоті у Чорному морі, тож у росії справи йдуть не дуже добре, навіть податки довелось підвищити. Отож, констатує він, кремль дуже цікавить доля заморожених активів, щоб вони не перейшли Україні, що якраз було би справедливо.

