Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что новые санкции США против российской нефти – это уже первый шаг к полному эмбарго, россия повторит судьбу Ирана и Ирака за свою агрессию, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«То есть с россией сделали то, что ранее сделали с Ираном. Полное эмбарго на российскую нефть. Это первый шаг к настоящему полному эмбарго. Вы схватили идею? Сейчас попробует пускай Япония отказаться это поддержать, ЕС или Канада, пусть попробуют. А дальше все. А дальше будет буквально все. В порт с этим не зайдешь ни в какой. Потому что любая нефть, которая куплена у «Роснефти», прокаженная», – подчеркивает Михаил Шейтельман.

Раньше, напоминает он, Европа вводила раз за разом санкции против танкеров, как шарманку, доказывая при этом, что они принадлежат теневому флоту рф, но россия просто меняла эти танкеры и спокойно возила нефть, а вот США ввели санкции именно против нефти. Поэтому теперь, констатирует эксперт, эти танкеры не зайдут ни в какой порт и не пройдут никакой пролив.

После окончания войны, рассуждает он, можно будет сделать с россией то, что в свое время сделали с Ираком. Как рассказывает эксперт, за экспорт иракской нефти сам Ирак получал только часть прибыли, а часть прямо выплачивалась в бюджет Кувейта как компенсация за войну, поэтому такие же доходы от российской нефти в будущем должна получать и Украина, пока кремль полностью с нами не расплатится за причиненный ущерб.

«Я считаю, что этот запущенный механизм – настоящий каток. То есть россия попала под каток, путин попал под каток. Трамп действительно строил этот каток на протяжении определенного времени. Трамп, Кэллог, Рубио, Бессент строили этот каток. Мешал только Уиткофф, под ногами путался. Но, как видите, Уиткоффа перестали звать на ключевые мероприятия, например, уже не позвали разговаривать с Лавровым и так далее. Этот каток построен, он теперь едет и будет давить россию», – заключает Михаил Шейтельман.

