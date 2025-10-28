Глава венгерской общины Киева Тибор Томпа объяснил, что Орбан – хоть и пророссийский политик, но Венгрия экономически зависит от ЕС, поэтому ему приходится голосовать за санкции против рф, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Свободный медиапрост».

«За 18-й, 19-й пакет санкций в конце концов Орбан все же проголосовал, и он проголосовал все предыдущие. А почему? Он сегодня единственный такой прорашистский политик, который, хотя и говорит, что Венгрия буквально через год-два может выйти из Европейского Союза, но это неправда. Если брать в экономическом плане, все равно Венгрия зависит в десятки раз больше от ЕС, чем от россии», – подчеркивает Тибор Томпа.

Да, констатирует гость программы, россия дает Венгрии дешевые нефть и газ, но не надо забывать, что 75% венгерской экономики идет в Европейский Союз. И когда возникает какой-то вопрос, отмечает он, проявляется вот эта зависимость Венгрии от ЕС, а больше всего – от Германии.

«Если бы не дотации Европейского Союза, уже при господстве Орбана в Венгрии была бы ежегодная рецессия. Ежегодная. То есть экономика держится на Европейском Союзе, и в этом весь ответ, почему он в конце концов голосует», – объясняет Тибор Томпа.

Ведь, напоминает гость программы, Орбан у власти уже непрерывно 15 лет, а если считать с его первой каденцией, то и все 19 лет, и за этот долгий срок он довел Венгрию до невиданной нищеты в экономическом плане. По его словам, в Венгрии самая большая инфляция, самая высокая цена для населения на тот же природный газ, который идет из россии и которым Орбан так дорожит, даже значительно выше, чем в Украине.

