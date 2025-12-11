Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко прокоментував спільні масштабні навчання росії та Китаю із залученням стратегічної авіації і пояснив, що це означає, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, навчання відбулись у Японському, Східно-Китайському морях і в західній частині Тихого океану. Зокрема, розповідає він, 5 російських Ту-95МС здійснили імітаційні пуски ракет Х-101 над японським архіпелагом, 2 Іл-78 забезпечували дозаправлення у повітрі, потім вони попрямували до Східно-Китайського моря, залучався також літак ДРЛВ, а з боку Китаю повітряний простір контролювали літаки KJ-500A, бомбардувальники китайські J-16 і J-11 разом із російськими Су-30СМ.

«У відповідь на проліт були підняті винищувачі F-15 Південної Корея і F-35 Японії. Що ж, бачимо, ескалація є і тут. До речі, японські фахівці проводили аналіз і зазначали, що фактично зараз є загрози від об’єднання росії та Китаю не тільки для Європи, а й для Японії, для Кореї. Ось бачимо, що відбувається, як вони гуртуються. Про яке роз'єднання і від'єднання росії від Китаю йдеться?», – підкреслює Олександр Мусієнко.

Хоча, зауважує експерт, для того, щоб від’єднати росію від Китаю, США зараз пропонують значний пакет інвестицій у російську економіку. Очевидно, констатує він, йдеться не лише про скасування санкцій у разі досягнення мирної угоди, адже, як пише WSJ, США пропонують 200 млрд на програми розвитку, співпрацю, інвестиції разом із росією.

«Нібито такий секретний план реінтеграції росії у світову економіку підготували США і передали європейцям для ознайомлення. Вже й такі плани готують в Америці. Але у Європі відреагували прохолодно на такі рішення. Ось, власне кажучи, що відбувається. США хочуть відірвати росію від Китаю. І, ймовірно, ось ті плани обговорення, які були між Дмитрієвим, Віткоффом і Кушнером ще з літа, про спільні інвестиційні проєкти, теж ось зараз є. Подивимося, до чого це, зрештою, призведе», – підсумовує Олександр Мусієнко.

