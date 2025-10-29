Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что в нормальной стране успешные испытания нового оружия поднимают биржу, а в россии – обваливают, потому люди знают, что это не к добру, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, после того, как путин провел успешное испытание новой ядерной ракеты «Буревестник», которая продержалась в небе аж 15 часов, немедленно рухнула московская биржа: «Лукойл» – 4%, «Роснефть» – 5, «Сургутнефтегаз» – 3% и так далее. И это, подчеркивает он, очень интересно, потому что ракета-то летит, а биржа из-за этого почему-то рушится.

«Следите за деньгами. Люди, которые реально рискуют своими деньгами на этой бирже, догадались, что добра от этого не будет, что чем дольше летит «Буревестник», тем хуже будет российской федерации. Вот сколько раз «Буревестник» способен обогнуть Землю, на столько процентов в год будет падать российская экономика. Понимаете? Почему-то они не возрадовались. Ведь в нормальной стране, если прошли успешны какие-то испытания, то, по идее, должен расти рейтинг, расти биржа, все же хорошо в стране. А российские инвесторы считают иначе. Раз у путина на испытаниях ракета куда-то полетела, все, нам конец. И они правы», – комментирует Михаил Шейтельман.

Трамп, отмечает он, тоже так, по сути, и сказал, напомнив, что американская атомная подводная лодка прямо у берегов россии, так что им не надо лететь 8000 мил, у них все на ладони, пока «Буревестник» будет облетать Землю, от москвы уже ничего не останется. Кроме того, добавляет эксперт, Трамп вообще посоветовал путину не ракеты испытывать, а войну против Украины заканчивать, то есть поставил его на место.

«Пришлось срочно бросаться в оборону. Конечно, там в защиту путина пошла целая бригада. Песков закричал: «Поймите, в испытаниях «Буревестника» нет ничего такого, что может напрячь отношения между россией и США». Но вот давайте положим на одну чашу весов заявление Трампа, а на другую – Пескова. Упс», – заключает Михаил Шейтельман.

