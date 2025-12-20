Про це він розповів у своєму блозі.

«Консенсусу, щоб стягнути зараз активи рф на користь України, не виявилося. Ну, зі зрозумілих причин, тут несподіванок не було, тому що Бельгія виступала проти, виступали проти і деякі інші країни. Тому ухвалили компромісне рішення, яке полягає в тому, що Україна отримає 90 млрд євро на 2026-2027 роки, а фінансування буде надходити з бюджетів країн-членів ЄС. Фактично це будуть гроші з видатків держбюджетів. Знайти такі суми можна в ЄС. Це не є чимось непідйомним. Одна Німеччина виділяє нам 11,5 млрд євро на 2026 рік», – розповідає Олександр Мусієнко.

Від участі в ініціативі, зазначає він, традиційно відмовились Угорщина і Словаччина, а також додалась Чехія. Новий прем’єр Бабіш, нагадує експерт, відкрито заявляє, що коштів у бюджеті для потреб України немає, тобто можна сказати, що й для оборони Чехії немає, адже Україна захищає всю Європу.

«Особливо після того, як ми побачили інцидент в Естонії, коли російські прикордонники начебто заблукали і зайшли на територію Естонії. Спочатку заблукали прикордонники, а потім заблукає цілий загін, ціла рота, батальйон, бригада, дивізія. Це все не просто так. Це путін промацує оборону Європи. Таким чином інвестиція в підтримку України – це інвестиція в підтримку Європи», – підкреслює Олександр Мусієнко.

У будь-якому разі, констатує експерт, добре, що країни-члени ЄС знайшли компромісне рішення, тому що без цього фінансування у нас би все могло полетіти шкереберть. Якби казна збанкрутувала, констатує він, в України були би серйозні проблеми, влітку нам не вистачало би ресурсів на війну, про це попереджали і західні медіа, а так фінансування буде, воно піде на оборону і безпеку.

