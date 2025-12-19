Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що у путіна 100% поведінка алкоголіка, і головні його імпульсивні витрати – це війна проти України, на яку росія вже витратила 140 млрд доларів, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«путін щороку обіцяє наступного одне і те ж. Щороку каже: «Точно візьмемо Покровськ, точно візьмемо Куп'янськ». Якісь напади злості бачили, і він теж має ці фази підйому, всемогутності, зриву, а потім повернення, коли він зникає на місяць. Неприязнь до обмежень, порушення домовленості, перевірка кордонів, зневага до формальних правил», – наголошує Михайло Шейтельман.

Алкоголіку, зазначає він, властиві імпульсивні витрати, а путіну це характерно на 100%, адже Білоусов на розширеній колегії Міністерства оборони рф заявив, що на війну вони вже витратили 11,1 трлн рублів, це приблизно 140 млрд доларів. Раніше, наголошує експерт, вважали, що це все росія витрачає на оборону, але Білоусов проговорився, що це саме на війну.

«Це не військовий бюджет, це витрати безпосередньо на війну. Тому що військовий бюджет – це будувати у Північноморську якісь кораблі, ставити на Камчатці РЛС. Але це все не стосується війни. 140 млрд витрачено лише на війну. І після цього нам європейці кажуть: «Куди ви дієте гроші? Чому вам так багато треба? У росії 140 млрд йде тільки на війну, а ми чинимо опір за 50-60 млрд. Чому ми досі не змогли перемогти росіян? Тому що у них 140 млрд на війну, а у нас 50-60 млрд», – пояснює Михайло Шейтельман.

За словами експерта, він узагалі звернув увагу на цю розширену колегію Міністерства оборони рф лише тому, що минулого року на цьому ж заході Білоусов заявив, що план російських військ на 2025 рік – повна окупація Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Виконаний цей план, констатує він, на 1-2%, і було цікаво, чи спитає путін за це з Білоусова, але, звичайно, ні, алкоголіки один з одного не питають.

