Маркетплейс Алло запускає святковий розіграш, у якому головним призом стає Xiaomi SU7 Gulf Blue — модель із запасом ходу до 700 км по циклу CLTC та розгоном до сотні за 5.28 секунди. Уявіть, що ваша чергова покупка гаджета чи побутової техніки може дати вам не лише потрібну річ, а й шанс виграти сучасний електромобіль. Розповімо, як взяти участь та чому саме зараз електромобілі Xiaomi привертають таку увагу українських покупців.

Умови участі: просто та зрозуміло

Маркетплейс інноваційних товарів Алло проводить розіграш електромобіля Xiaomi SU7 Gulf Blue у святковий період — з 11 грудня по 12 січня. Щоб отримати шанс на перемогу, потрібно виконати дві умови: здійснити покупку на суму від 1000 гривень та бути учасником програми лояльності «Алло Гроші».

Кожна покупка на вказану суму дорівнює одному шансу на участь. Купуйте в магазинах мережі, на сайті або через застосунок. Що більше покупок ви зробите впродовж акційного періоду, то вищі ваші шанси стати власником електромобіля. Детальні умови акції та реєстрація доступні на промосторінці маркетплейсу. Програма лояльності «Алло Гроші» доступна всім покупцям, тож приєднатися можна в будь-який момент до завершення розіграшу.

Xiaomi SU7: технології та динаміка

Модель SU7 поєднує сучасний дизайн Gulf Blue із потужними технічними характеристиками. Електромобіль проїжджає до 700 кілометрів на одному заряді, що робить його комфортним для щоденних поїздок і подорожей між містами. Розгін до 100 км/год за 5.28 секунди додає динаміки, характерної для преміальних автомобілів. Алло активно розвиває категорію електромобілів Xiaomi. Електрокари вже в Україні та доступні до покупки в різних комплектаціях та кольорах.

Чому варто поспішити

До кінця року електромобілі можна придбати за нижчою ціною. Уряд відхилив подовження пільг на імпорт електроавто у бюджеті на 2026 рік. Це означає, що з 1 січня 2026 року з поверненням ввізного мита (10%), ПДВ (20%) та відсотку на першу реєстрацію (3-5% від вартості авто) вартість електрокарів зросте на понад 35%.

Розіграш від Алло дає змогу отримати сучасний електромобіль без додаткових витрат — потрібна лише звичайна покупка в маркетплейсі. А Xiaomi SU7 Gulf Blue стає альтернативою для тих, хто шукає оптимальне співвідношення ціни, якості та інноваційних рішень у транспорті.

_______

Алло — маркетплейс інноваційних товарів: від електроніки та інструментів до меблів та електромобілів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.

Відкрий Алло — закрий питання.