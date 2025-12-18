Колишній представник Донецької області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш порівняв переговорні позиції України та росії і оцінив, на кого грає час, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на каналі Руслана Бортника.

«Звідки ви знаєте, що вона (ред. – переговорна позиція України) буде гіршою? Я не зрозумію. Звідки такі наративи? Ми втратили села та ріллі, які обороняти неможливо, а скільки росія взяла міст за майже 4 роки? Ось із 2022 року мало. Я ще раз кажу, що села, рілля, степи нехай бере, але я подивлюся, скільки вона братиме агломерацію Костянтинівки, Дружківки, Краматорська та Слов'янська. Вони досі Покровськ не взяли», – стверджує Сергій Гармаш.

У переговорному процесі, зазначає гість програми, як заявив Зеленський, не знайдено порозуміння щодо питання територій, а це головне і для нас, і для путіна. А подальший розвиток переговорів, стверджує він, залежатиме від ситуації, починаючи зі здоров'я Трампа, який сьогодні є головною зброєю кремля, бо військовим шляхом росіяни Донбас не взяли, намагаються продавити це через США.

«Вони забиратимуть Донбас ще 2 роки. А за два роки ми побачимо погіршення російської економіки. У людях ми не можемо зазнавати великих втрат, тому що ми – сторона, що обороняється, а оборона завжди менше зазнає втрат, ніж наступ. І нам Захід допомагає. Хто допомагає росії? росії ніхто не допомагає, її тільки грабують, використовуючи її позицію. 2022 року вони багато чого захопили, а потім їх викинули», – наголошує Сергій Гармаш.

І не треба думати, зазначає він, що переговорні позиції України погіршаться, бо Трамп погрожує припинити допомогу. Як нагадує гість програми, Трамп уже припинив безкоштовну допомогу Україні і почав на ній заробляти через НАТО, тому зброя буде, тим паче, що до виборів до Конгресу йому треба показати позитивний результат.

