Політтехнолог Михайло Шейтельман прокоментував сенсаційні заяви путіну, у яких він визнав проблеми рф, і зазначив, що, схоже, мобілізація в росії чи ядерний удар по Україні нам не загрожує, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«путін видав три великі спічі у форматі щиросердного визнання. На з'їзді «Єдиної росії» все було досить банальним і простим, але було окреме інтерв'ю Зарубіну. А ви ж розумієте, що, коли путін дає інтерв'ю Зарубіну, це він захотів, викликав Зарубін і сказав: «Зараз ти будеш ставити ці питання, на тобі папірець, а я тобі відповідатиму». І третє – це виступ путіна на нараді щодо ситуації з бензином, яку він сам організував. Ось у сумі все це схоже на щиросердне зізнання», – зазначає Михайло Шейтельман.

За словами експерта, склалося враження, що путін заговорився, тому що його заяви тягнуть за нинішнім Кримінальним кодексом рф на багато років за зраду батьківщині, він там і фейки про війну поширював, і про свою армію, і про економічний стан рф.

Як з'ясувалося зі слів путіна, розповідає він, у росії немає бензину, а черги за бензином є, немає ППО, Україна постійно бомбардує інфраструктуру рф, а Захід постійно успішно тисне на рф. Але путін, звичайно, продовжує експерт, цим визнанням не обмежився, він ще й запропонував рішення: просто треба швидше виробляти ППО, краще цілитися і краще влучати, швидко наростити виробництво ракет, швидше ремонтувати НПЗ і більше возити бензину до Криму.

«Багато експертів і серйозних людей, зокрема на Заході, боялися зовсім іншого. Боялися, що путін оголосить мобілізацію, застосує ядерну зброю, почне іншим чином використовувати свою армію або замість безглуздих ударів по житлових будинках почне бити по якихось військових об'єктах. Ми боялися, що путін зробить кроки. Тобто фактично ми боялися, що путін раптом порозумнішає. Це окремий ризик. Ядерна зброя і мобілізація – це одного роду ризики. А інший ризик – це ми боялися, що путін порозумнішає, зрозуміє, що щось не так на війні, і справді у нього щось почне виходити. Ось цього ми боялися. Але, як з’ясувалося, ми боялися даремно», – пояснює Михайло Шейтельман.

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