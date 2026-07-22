Про це він розповів у своєму блозі.

За його словами, система настільки розбалансована і непрофесійна, що люди, які лобіювали певні напрямки до війни, намагаються і зараз заробити на них гроші, тому не відбувається консолідація коштів для пріоритетних завдань. Водночас, підкреслює політик, у нас роздутий апарат, у мера 12 заступників, купа комунальних підприємств, бомблять Київ, люди гинуть, влада проводить нараду на тему того, що потрібні укриття, але все трохи заспокоюється і всі забувають про це.

«Можу сказати, що, крім метро, у нас деякі добросовісні ректори поробили укриття, які відповідають стандартам, тобто там відповідні виходи, вбиральні, вода, можливість надання медичної допомоги тощо. В університетах, де я був, відносно нормальні умови, у деяких школах є укриття, але, якщо брати спальні райони, то там укриття – це підвали», – стверджує Микола Томенко.

Здавалось би, констатує він, ми проходимо непросте літо з постійними обстрілами балістикою, готуємось до непростої зими, пріоритет – укриття, але водночас відбуваються такі маразматичні речі, як закритий тендер на Prozorro, де 7 млн пішло на проєктну документацію для велодоріжок. Проблема також у тому, стверджує політик, що немає системного контролю з боку центральної влади, немає моніторингу з боку міністерства.

«Це державне завдання, іде війна. Це не коли кажуть, що місцеве самоврядування схотіло чи не схотіло. Ні, це державна програма. І це стосується не лишень Києва, це стосується і Львівської області, всіх областей. Але ось сьогодні читаю, що львівська влада починає думати про укриття. Ясно, що Львів не так бомблять, як Київ, але це державна програма, це обов'язок місцевої влади», – підсумовує Микола Томенко.

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