Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що Китай зацікавлений не у війні, а в торгівлі, і він закликає до припинення вогню, після чого можна розпочати переговори, а не так, як хочуть росіяни, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, усі вже зрозуміли, що Лукашенко їздив до Китаю по захист Сі Цзіньпіна, щоб Білорусь не вступала у війну, як того хоче путін, але найцікавіше питання полягає в тому, навіщо це все самому Китаю. Підрахували, розповідає він, що 10% китайського експорту до Європи йде через Білорусь, і це звучить реалістично, а вступ у війну перерве всі ці постачання.

«Звичайно, кордон Польщі з Білоруссю буде перекрито автоматично, це кінець китайського сухопутного експорту. І, найімовірніше, йдеться про знищення певних китайських підприємств. Китайці багато вклали у Білорусь, у них там є якийсь завод із виробництва якихось солей. Це ж хімічна промисловість, він напевно серед 500 цілей Мадяра на території Білорусі. Ну, і взагалі, я думаю, що настане кінець, якщо почнеться війна з Білоруссю», – пояснює Михайло Шейтельман.

Також, розповідає він, представник Китаю в ООН закликав сторони відновити переговори і викорінити першопричини цього конфлікту за рахунок беззастережного дотримання принципів статуту ООН, щоб вийти на припинення вогню. У росії зараз, констатує експерт, братимуться за частину про першопричини конфлікту, тобто тут Китай цитує Лаврова, але Китай також говорить про статут ООН. І взагалі, нагадує він, за час війни китайці написали один документ із 12 пунктів, перші 4 з яких – це гарантії незалежності і територіальної цілісності всіх країн, відмова від менталітету холодної війни і розширення військових блоків, припинення вогню, початок мирних переговорів.

«Про що йдеться? Китай вимагає спочатку поновити територіальну цілісність України. Це в наш бік, а у бік росіян Китай другим пунктом пропонує, щоб НАТО не розширювалося. Після цього припинення вогню і початок мирних переговорів. Пам'ятаєте, росіяни, апелюючи до Мінських угод, говорили, що пункти на серветці в такому порядку написані, отже, в такому порядку мають виконуватися. Ось і тут третій пункт – припинення вогню, а четвертий – початок мирних переговорів. Тобто спочатку припинення вогню, а потім початок мирних переговорів і ніяк інакше, товариші росіяни. Ось чого вимагає від вас ваш китайський дядько Сі», – підсумовує Михайло Шейтельман.

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