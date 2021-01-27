Українцям розповіли, хто може розраховувати на виплати в розмірі 150 тисяч від держави
Про це у своєму Telegram-каналі розповів глава Кабміну Денис Шмигаль.
Йдеться про грошові гранти, які держава планує виділяти трудовим мігрантам на відкриття власного бізнесу в Україні.
За його словами, мігранти можуть претендувати на гранти в розмірі 150 тисяч гривень за умови: вони повинні за рахунок власних коштів подвоїти капітал і витратити його на відкриття бізнесу.
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"Кожен може отримати до 150 тис.грн, щоб відкрити власну справу. Важливою умовою є те, що людина повинна вкласти власні кошти в розмірі не менше, ніж надає держава", - підкреслив Шмигаль у своєму Telegram-каналі.
Гроші можуть виділити:
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українцю, який не менше року працював за кордоном;
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готовому відкрити власний бізнес і витратити на нього не менше ніж отримає від держави;
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має 10 років стажу.
Якщо немає стажу в 10 років, то безкоштовний грант отримає не можна. В такому випадку держава пропонує безвідсотковий кредит на п'ять років. Крім того, учасники програми зможуть отримати безкоштовні консультації з питань організації підприємницької діяльності та пройти профільний навчальний курс зі створення бізнес-плану.
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