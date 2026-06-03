Журналістка Катерина Котенкова розповіла, які зміни вже відбудуться у червні і які рішення скоро можуть ухвалити, зокрема, щодо медицини і податкової у зв’язку з кредитом МВФ.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

За словами журналістки, у червні не йдеться про масову індексацію пенсії, але точно буде перерахунок для працюючих пенсіонерів і, звичайно, будуть вікові доплати і додаткові виплати для тих, хто має на це право. У тарифах на газ і світло, зазначає вона, змін не буде, але платіжки продовжують рости, тому що є ще вода, вивіз сміття, обслуговування будинків тощо, це переважно залежить від місцевої влади.

«Тепер медицина. Останніми днями активно обговорюється тема можливих змін у роботі швидкої допомоги. Йдеться про підхід, за яким госпіталізація має відбуватися за чіткими критеріями, тобто критично низький кисень, важка задишка, непритомність тощо. Офіційна логіка зрозуміла: швидка перевантажена, її треба залишити справді для екстрених випадків. Але людська проблема в тому, що багато небезпечних станів не починається красиво. Тобто сильний біль в животі, високий тиск, проблеми з цукром тощо, і людина може ще не виглядати критично, але через кілька годин все вже може бути небезпечно», – розповідає Катерина Котенкова.

Як пояснює журналістка, якщо викликаєте швидку, то треба казати, що вам не просто погано, а конкретно описувати стан, це критично важливо, у разі відмови у госпіталізації требо вимагати письмову відмову, щоб на комусь була відповідальність.

«Тепер податки. Якщо говорити саме про червень, то великого одномоментного податкового перевороту не буде, але податкова і банківська логіка в Україні рухаються у бік прозорості. Тобто це означає, що до людей, які працюють неофіційно приймають платежі на картку, продають товари онлайн, буде все більше і більше питань. І не забувайте, що МВФ виставляє свої умови, доведеться дуже багато чого прийняти, щоб отримати ці кредити від МВФ. Тому багато чого буде прийматися і податки будуть підвищуватись», – підсумовує Катерина Котенкова.

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