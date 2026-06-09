Політичний аналітик та прогнозист Володимир Стус пояснив, що Тайвань для Китаю – це спосіб відвернути увагу від проблем в економіці, але будь-якої миті конфлікт може стати глобальним, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

«Я думаю, що питання Тайваню теж виросло не випадково, тому що це відволікання, ну, як путін відвернув увагу росіян від кризи війною проти України. Ось зараз роздмухується тема Тайваню. Це локальний конфлікт, який будь-якої миті може перерости у глобальний», – стверджує Володимир Стус.

Як розповідає гість програми, Китай скрізь оточений ексклюзивними економічними зонами інших країн, доходить до того, що доводиться навіть платити гроші за вилов риби в цих ексклюзивних економічних зонах інших країн. До того ж, додає він, з одного боку Філіппіни, яких підтримують американці, з іншого – Японія, яку підтримують американці.

Водночас відразу слід розуміти, наголошує експерт, що це не територіальні води, це ексклюзивна економічна зона, тобто військові кораблі там можуть перебувати на законних підставах. Принагідно він нагадує випадок, коли філіппінський корабель берегової охорони протаранив китайський корвет, це вже було.

«Тобто будь-якої миті ця ситуація може вибухнути, тим паче на тлі становища, що погіршується, і в Китаї, і в Штатах, і в Японії. Ця ілюзія маленької звитяжної війни була завжди. Тобто Китай балансує – або війна, або падіння економіки», – підсумовує Володимир Стус.

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