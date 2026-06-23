Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко попередив, що конфлікт через УПА і орден Білого Орла з Польщею може вийти далеко за межі історії, а постраждають прості люди, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Я наводив перелік, кому орден Білого Орла видавався. І там є Муссоліні. Це нормально? Це ненормально. І на щастя, багато поляків адекватно реагують і продовжують підтримувати Україну. Там є такі, ми повинні з ними теж працювати максимально активно. Щодо Шредера цікава відповідь Польщі, що нібито Шредер більш прихильний до Польщі, ніж Зеленський. Дивна конструкція. Нагадаю, що, якщо Шредер до когось і прихильний, то це до росії, до путіна і до газпромівських грошей», – зазначає Олександр Мусієнко.

А найгірше, підкреслює він, що через цю кризу страждають звичайні люди, адже вже фіксуються черги на кордонах, встановлено додатковий контроль, перевіряють усі речі, тобто роблять все так, щоби стояти дуже-дуже довго на кордоні. До сезону жнив, додає експерт, залишилось ще трохи, тож і до аграріїв дійдемо, і, якщо конфлікт не буде врегульовано, то можуть блокувати кордон для українських товарів, тож варто вже шукати альтернативу, об’їзди через Румунію, Словаччину, Угорщину.

За його словами, якщо не буде контактів між Зеленським і Навроцьким, якщо не вдасться налагодити взаємодію, приборкати польських радикалів, то ситуація загостриться і нам доведеться йти на ескалацію, можливо, блокувати польські товари.

«Важко сказати, до чого може довестися точка кипіння в україно-польських відносинах. Але перспективи втратити взаємодію ще й на тлі саміту в НАТО у Туреччині в липні – це складно. Давайте проведемо великий форум експертів, представників громадянського суспільства, аналітиків, фахівців із безпеки і оборони, економіки, політики, історії з українського і польського боків. Зберемо їх всіх на майданчиках. Це може бути в Україні або у Польщі, давайте у столицях. Обговорити це з текстом підсумкової декларації, із закликами до польської влади, що давайте це зупиняти, що суспільства між собою розуміються», – пояснює Олександр Мусієнко.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман пояснив, хто стоїть за скандалом із орденом Білого Орла: «Навроцький виступає тут тараном».

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