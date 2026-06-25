Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, мало того, що росіяни не мають свого бензину, так ще й московська біржа летить просто в Тартарари, це найсильніше падіння, починаючи з 26 вересня 2022 року. А 26 вересня 2022 року, нагадує він, у росії оголосили мобілізацію, цей день росіянам здавався не днем, а дном, тобто гірше вже бути не може, і тоді московська біржа обвалилася теж.

«московська біржа падає вже якийсь там 48-й день поспіль, неважливо який, але швидкість її падіння така сама, як тоді, коли росіянам здавалося, що вони програють війну. Це що означає? Це ж росіяни вкладають гроші у біржу, і вони зараз теж вважають, що з тріском програють війну. Чому? Тому що немає бензину, немає Криму, все горить, путін теж незрозуміло де. Тож падає все. «Газпром» сьогодні коштує вдесятеро менше, ніж у 2008 році. 30 із чимось мільярдів доларів. Це негативний мінусовий рекорд», – наголошує Михайло Шейтельман.

За його словами, справи настільки погані, що росіянам довелося випускати депутата Зюганова, який заявив, що треба конфіскувати у людей гроші, які лежать у банках, тобто конфіскувати накопичення. Як зазначає експерт, Зюганов – комуніст, тому взагалі дивно, що він говорить про конфіскацію грошей, але це влаштували розумники у росії.

«А тепер зрозуміло. Біржа впала через Зюганова. Це Зюганов винен, що біржа впала, бо він закликав забирати накопичення. Ви розумієте, що гра навпаки. У них все руйнується, і вони випустили Зюганова, щоб на нього все списати. Мовляв, просто Зюганов щось сказав і всі біржі впали. Ага, всі дегенерати торгують на біржах, тільки й дивиться, що там скаже Зюганов. Загалом багато сьогодні можна розповідати про те, як руйнується росія», – пояснює Михайло Шейтельман.

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