Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко оцінив, чи призведуть українські удари, недобір в армію рф і черги на заправках до того, що путін піде на нормальні переговори, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Ну, що ж, росіяни хотіли, щоб війна прийшла до них. Вона йде. Зеленський, до речі, сказав під час засідання «Великої сімки», що в нас є дані про те, що нібито зараз 60% росіян прагне закінчення війни. Але чи чути їхні голоси і чи збирається їх чути путін? У цьому є сумніви насправді. Але те, що є тенденції до завершення, бодай може свідчити про те, що будуть тікати, будуть ухилятися, не будуть іти до армії. Це теж доволі-таки непогана, хороша тенденція», – зазначає Олександр Мусієнко.

Як повідомляє Яніс Клюге, відомий експерт Німецького інституту, розповідає він, у росії знизились темпи мобілізації на 20%, порівняно з 2025 роком. Очевидно, констатує експерт, не від хорошого життя росіяни не йдуть на контракт, не вдається залучити їх навіть значними виплатами, але питання в тому, чи допоможе це зупинити війну.

За словами експерта, на саміті G7 імпульс такий, що треба відновлювати переговори, МЗС Німеччини каже, що новий етап може розпочатися незабаром, мовляв, путін цього хоче. Як він пояснює, звісно, європейці ведуть певні переговори з МЗС рф, передають наші дані та умови щодо припинення вогню, але навряд путін готовий закінчувати війну.

«Поясню, чому. Попри все, немає поки у росії бунту. Є черги на заправках, але поки це не виливається в бунти. Так, ми маємо зменшувати спроможності ворога, це дуже важливо, але чи вилиється це в бунт із силовою підтримкою? Знову ж таки, кажу, що має бути хтось, хто забезпечить силове крило, будь-хто із силовиків. Треба силове крило для того, щоби повалити путінський режим. Тут важливо мати це опертя на когось. Не знаю, хто це може бути. Подивимося, зрештою», – підсумовує Олександр Мусієнко.

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