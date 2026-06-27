Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що ліміти на покупку палива вже встановлюють навіть на Далекому Сході рф, а сиру нафту росії продавати вже не дозволять, тому що є іранська, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Ви уявіть собі, де Сахалін? Острів у Тихому океані. І там кінчається бензин. Ефект доміно. Падають доміношки. Спочатку з Іркутська повідомлення, а тепер Сахалін. Якщо ви думаєте, що тільки Сахалін, то ні. У Північно-Курильську превентивно обмежили продаж палива. Це вже Японія. А я попереджав, що до Монголії дістанеться, до Японії», – зазначає Михайло Шейтельман.

Як він розповідає, у Північно-Курильську останніми днями на АЗС спостерігався необґрунтований ажіотаж серед населення щодо придбання палива у явно надмірних обсягах, влада каже, що нестачі палива у місті немає, все йде за планом, тому ліміт на людину становить 20 літрів на день. Тобто, наголошує експерт, у них все гаразд, тож лише 20 літрів на людину. Крім того, зазначає експерт, у росії вже розглядають можливість імпортувати бензин з Індії, але все йде за планом.

А підливає масло у цей російський вогонь, розповідає експерт, держсекретар Рубіо, який заявив, що США більше не дадуть ліцензії на постачання нафти з рф. І це, констатує він, логічно, адже відкрилася Ормузька протока, ціна на нафту у світі впала до рівня, який був до цієї війни США проти Ірану.

«А отже, російська нафта до біса більше нікому не потрібна, бо іранської до дурі. І, навпаки, тепер скрізь російську нафту замінятимуть іранською. Треба сказати, що це прискорили. Тобто ця вся історія поступово прискорюється», – підкреслює Михайло Шейтельман.

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