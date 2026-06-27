Тема комунальних боргів під час війни викликає чимало суперечок. Хтось вважає, що платити взагалі не потрібно, а хтось віддає останнє через страх судів та виконавчої служби.

Як знайти баланс та захистити свій гаманець у межах закону.



За сприяння Людмили Герасименко та Асоціації платників податків України ми підготували 3 головні інструменти, які має знати кожен українець.

Пастка «швидких» судових наказів та позовна давність

Мало хто знає, але комунальні служби мають право стягувати борги за спрощеною процедурою — через видачу судового наказу. Суд розглядає таку заяву без виклику сторін, а суддя не має права самостійно застосувати позовну давність. Тому комунальники часто йдуть на хитрість: свідомо «накручують» суми за 5, 7 або навіть 10 років у розрахунку на те, що людина злякається арешту карток і все сплатить.

Пам’ятайте: Загальний строк позовної давності в Україні становить 3 роки. Більше того, Закон № 4434-ІХ остаточно відновив перебіг позовної давності під час воєнного стану. Списати старі борги «автоматом» суд не може, але це можете зробити ви!

Покроковий алгоритм захисту:

Як тільки ви дізналися про судовий наказ (з додатка «Дія», пошти чи через блокування рахунків), у вас є рівно 15 днів на реакцію.

Подайте до суду Заяву про скасування судового наказу. Суд зобов'язаний його скасувати, оскільки між вами та комунальниками є спір щодо суми.

Коли комунальна служба подасть уже повноцінний позов, обов’язково надайте суду Заяву про застосування позовної давності. Суд офіційно зріже борг до останніх 3 років, а решту — анулює.

Офіційне зменшення суми (якщо ви виїхали)

Право споживача не платити за комуналку в разі відсутності понад 30 днів гарантоване п. 6 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Якщо в квартирі немає лічильників, ви маєте законне право не оплачувати вартість послуг за весь період своєї відсутності.

На які послуги це НЕ поширюється ?

Навіть якщо ви надасте ідеальну довідку, повністю обнулити платіжку не вдасться. За законом, ви все одно зобов'язані платити за послуги, які надаються на весь будинок загалом і не залежать від вашого проживання:

Централізоване опалення (оскільки будинок обігрівається повністю).

Утримання будинку та прибудинкової території (ЖЕК/ОСББ продовжує прибирати двір, обслуговувати ліфти тощо).





Які документи підійдуть постачальникам?

Документи мають офіційно доводити, що людина фізично перебуває в іншому місці. Це можуть бути:





Для ВПО: Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Для тих, хто за кордоном: Копія закордонного паспорта з відмітками прикордонної служби, довідка про отримання тимчасового захисту або довідка з консульства.

Інші варіанти: Довідка про проходження військової служби, документ про лікування в іншому регіоні або довідка з місця роботи в іншому місті.

Універсальний інструмент: Акт про непроживання, підписаний управителем будинку (ОСББ/ЖЕК) та мінімум трьома сусідами.

Що робити і чому саме «кожні 6 місяців»

Закон зобов'язує споживача своєчасно інформувати постачальника про зміну обставин. На практиці більшість комунальних підприємств прописують у договорах вимогу оновлювати документи кожні пів року (3–6 місяців). Якщо ви надішлете довідку один раз і зникнете на два роки, комунальники через 6 місяців знову почнуть нараховувати плату за стандартними нормативами.

Тому правило просте: кожні 6 місяців надсилайте постачальнику послуг заяву та один із підтверджуючих документів вище. Комунальники зобов'язані зробити перерахунок.

Договір реструктуризації (захист від арешту рахунків)

Якщо борг реальний, накопичився за останні 3 роки і платити зараз немає чим, не чекайте суду. Суд заблокує банківські картки (навіть пенсійні та зарплатні).

Що робити:

Зверніться до постачальника послуг із заявою про реструктуризацію. Борг розіб’ють на рівні частини (до 5 років), а ви збережете рахунки відкритими і чисту судову історію.

Що каже закон про мораторій? Юридична довідка від ВГО АППУ

Пам'ятайте, що тотальний мораторій на відключення вже не діє. Кабінет Міністрів України своєю Постановою № 1405 від 29.12.2023 р. вніс зміни до законодавства.

Згідно з цим документом, заборона нарахування пені, стягнення боргів та відключення послуг продовжує діяти ВИКЛЮЧНО на територіях, де ведуться бойові дії, або які перебувають під тимчасовою окупацією (відповідно до чинного переліку Мінреінтеграції).

Для всієї решти території України мораторій скасовано. Комунальні підприємства отримали повне законне право відключати боржників, нараховувати їм штрафи та подавати до суду. Саме тому діяти та захищати себе потрібно виключно у правовому полі та на випередження.

Перевірити наявність відкритих проти вас судових проваджень щодо комунальних боргів завжди можна безкоштовно на офіційному порталі Судова влада України за посиланням.





