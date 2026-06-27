Як знайти баланс та захистити свій гаманець у межах закону.
За сприяння Людмили Герасименко та Асоціації платників податків України ми підготували 3 головні інструменти, які має знати кожен українець.
Пастка «швидких» судових наказів та позовна давність
Мало хто знає, але комунальні служби мають право стягувати борги за спрощеною процедурою — через видачу судового наказу. Суд розглядає таку заяву без виклику сторін, а суддя не має права самостійно застосувати позовну давність. Тому комунальники часто йдуть на хитрість: свідомо «накручують» суми за 5, 7 або навіть 10 років у розрахунку на те, що людина злякається арешту карток і все сплатить.
- Пам’ятайте: Загальний строк позовної давності в Україні становить 3 роки. Більше того, Закон № 4434-ІХ остаточно відновив перебіг позовної давності під час воєнного стану. Списати старі борги «автоматом» суд не може, але це можете зробити ви!
Покроковий алгоритм захисту:
- Як тільки ви дізналися про судовий наказ (з додатка «Дія», пошти чи через блокування рахунків), у вас є рівно 15 днів на реакцію.
- Подайте до суду Заяву про скасування судового наказу. Суд зобов'язаний його скасувати, оскільки між вами та комунальниками є спір щодо суми.
- Коли комунальна служба подасть уже повноцінний позов, обов’язково надайте суду Заяву про застосування позовної давності. Суд офіційно зріже борг до останніх 3 років, а решту — анулює.
Офіційне зменшення суми (якщо ви виїхали)
Право споживача не платити за комуналку в разі відсутності понад 30 днів гарантоване п. 6 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Якщо в квартирі немає лічильників, ви маєте законне право не оплачувати вартість послуг за весь період своєї відсутності.
На які послуги це НЕ поширюється ?
Навіть якщо ви надасте ідеальну довідку, повністю обнулити платіжку не вдасться. За законом, ви все одно зобов'язані платити за послуги, які надаються на весь будинок загалом і не залежать від вашого проживання:
- Централізоване опалення (оскільки будинок обігрівається повністю).
- Утримання будинку та прибудинкової території (ЖЕК/ОСББ продовжує прибирати двір, обслуговувати ліфти тощо).
Які документи підійдуть постачальникам?
Документи мають офіційно доводити, що людина фізично перебуває в іншому місці. Це можуть бути:
- Для ВПО: Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
- Для тих, хто за кордоном: Копія закордонного паспорта з відмітками прикордонної служби, довідка про отримання тимчасового захисту або довідка з консульства.
- Інші варіанти: Довідка про проходження військової служби, документ про лікування в іншому регіоні або довідка з місця роботи в іншому місті.
- Універсальний інструмент: Акт про непроживання, підписаний управителем будинку (ОСББ/ЖЕК) та мінімум трьома сусідами.
Що робити і чому саме «кожні 6 місяців»
Закон зобов'язує споживача своєчасно інформувати постачальника про зміну обставин. На практиці більшість комунальних підприємств прописують у договорах вимогу оновлювати документи кожні пів року (3–6 місяців). Якщо ви надішлете довідку один раз і зникнете на два роки, комунальники через 6 місяців знову почнуть нараховувати плату за стандартними нормативами.
Тому правило просте: кожні 6 місяців надсилайте постачальнику послуг заяву та один із підтверджуючих документів вище. Комунальники зобов'язані зробити перерахунок.
Договір реструктуризації (захист від арешту рахунків)
Якщо борг реальний, накопичився за останні 3 роки і платити зараз немає чим, не чекайте суду. Суд заблокує банківські картки (навіть пенсійні та зарплатні).
Що робити:
Зверніться до постачальника послуг із заявою про реструктуризацію. Борг розіб’ють на рівні частини (до 5 років), а ви збережете рахунки відкритими і чисту судову історію.
Що каже закон про мораторій? Юридична довідка від ВГО АППУ
- Пам'ятайте, що тотальний мораторій на відключення вже не діє. Кабінет Міністрів України своєю Постановою № 1405 від 29.12.2023 р. вніс зміни до законодавства.
- Згідно з цим документом, заборона нарахування пені, стягнення боргів та відключення послуг продовжує діяти ВИКЛЮЧНО на територіях, де ведуться бойові дії, або які перебувають під тимчасовою окупацією (відповідно до чинного переліку Мінреінтеграції).
- Для всієї решти території України мораторій скасовано. Комунальні підприємства отримали повне законне право відключати боржників, нараховувати їм штрафи та подавати до суду. Саме тому діяти та захищати себе потрібно виключно у правовому полі та на випередження.
Перевірити наявність відкритих проти вас судових проваджень щодо комунальних боргів завжди можна безкоштовно на офіційному порталі Судова влада України за посиланням.