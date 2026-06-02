Економіст Юрій Гаврилечко пояснив, що регіональні еліти почали сильно втрачати гроші через російсько-українську війну, вони будуть прориватися до влади і тиснутимусь задля миру, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

«До виборів у Держдуму рф залишилося теж не так багато часу. Щось партія влади має нести на ці вибори – або гроші, або перемогу. З перемогою у них щось не дуже, найімовірніше, вона точно не з'явиться. А от щодо грошей… За ці більше ніж 4 роки росія фактично припинила фінансування розвитку регіонів. Ті кошти, які є, ідуть на війну. Так, безумовно, ще римляни казали, що війна має сама себе годувати. Але, коли війна починає сама себе годувати, все інше починає голодувати», – зауважує Юрій Гаврилечко.

Так, констатує він, звісно, російським елітам начхати, що регіони голодують, але вже еліта починає втрачати гроші. Тобто, пояснює експерт, певна частина еліт точно заробляє на війні, але от решта не можуть розвивати бізнес, місцеві еліти завжди жили з федеральних грошей, а їх тепер немає і у найближчому майбутньому не очікується, це може переорієнтувати їх на те, що з війною пора закінчувати.

За словами гостя програми, представники місцевої еліти, навіть не домовляючись між собою, будуть намагатися пройти до Держдуми, щоб видерти для себе якісь кошти, там сформується регіональне лобі, яке буде проти війни не тому, що хоче миру, а тому, що звикло до грошей. У такій ситуації, додає він, кремль точно замислюється над тим, у який спосіб вийти з війни, але і оголосити себе переможцем.

«Внутрішній конфлікт не між народом та владою у росії, а між інтересами регіональних еліт і центру знову, як і в 1990-ті, може стати тим чинником, який не буде розколювати росію політично, а буде розчавлювати бажання повоювати далі. Через те, що гроші. Буде вестися конкуренція вже на найвищому рівні. Без грошей, як відомо, війна не йдеться», – підсумовує Юрій Гаврилечко.

