Митна служба України тоне в корупції, а причина цьому – провал кадрового потенціалу. 40% держбюджету сьогодні складають перерахування з митниці, а минулого року це перерахування складало 360 млрд грн
Про це повідомляє Анатолій Макаренко у програмі «Монолог Макаренко».
«У суспільстві склався стереотип, що усі митники хабарники», - констатує експерт. Але він намагається розвіяти цей міф: далеко не всі митники займаються питаннями, за які дають хабарі, з 10 тисяч таких налічиться половина.
Для боротьби з корупцією держава має багато владних структур, наприклад, СБУ, МВС і ДБР. Тим не менш, саме вони найчастіше і поширюють корупцію.
«Жоден суб’єкт, який стане керівником Митної служби України, не зможе суттєво змінити ситуацію», - стверджує Макаренко. Насправді голова Митної служби підпорядковується Міністерству фінансів, а тому самостійно не може приймати рішення щодо призначення співробітників.
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Для якісних змін необхідні передусім позитивні реформи та нові закони. Як зазначає ведучий, видання закону про надання Державній митній службі статусу органу виконавчої влади вирішило би справу: тоді митниці змогли би вирішувати проблеми з корупцією оперативно.
Нагадуємо, Макаренко фіксує зміни пріоритетів у роботі митниці.
Раніше Politeka повідомляла про те, що експерт робить прогнози, до чого приведе нова реформа митниці.