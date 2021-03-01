Митна служба України тоне в корупції, а причина цьому – провал кадрового потенціалу. 40% держбюджету сьогодні складають перерахування з митниці, а минулого року це перерахування складало 360 млрд грн

Про це повідомляє Анатолій Макаренко у програмі «Монолог Макаренко».

«У суспільстві склався стереотип, що усі митники хабарники», - констатує експерт. Але він намагається розвіяти цей міф: далеко не всі митники займаються питаннями, за які дають хабарі, з 10 тисяч таких налічиться половина.

Для боротьби з корупцією держава має багато владних структур, наприклад, СБУ, МВС і ДБР. Тим не менш, саме вони найчастіше і поширюють корупцію.

«Жоден суб’єкт, який стане керівником Митної служби України, не зможе суттєво змінити ситуацію», - стверджує Макаренко. Насправді голова Митної служби підпорядковується Міністерству фінансів, а тому самостійно не може приймати рішення щодо призначення співробітників.

Для якісних змін необхідні передусім позитивні реформи та нові закони. Як зазначає ведучий, видання закону про надання Державній митній службі статусу органу виконавчої влади вирішило би справу: тоді митниці змогли би вирішувати проблеми з корупцією оперативно.

Нагадуємо, Макаренко фіксує зміни пріоритетів у роботі митниці.

Раніше Politeka повідомляла про те, що експерт робить прогнози, до чого приведе нова реформа митниці.