Таможенная служба Украины тонет в коррупции, а причина этому - провал кадрового потенциала. 40% госбюджета сегодня составляют перечисления из таможни, а в прошлом году это перечисление составляло 360 млрд грн.
Об этом сообщает Анатолий Макаренко в программе «Монолог Макаренко».
«В обществе сложился стереотип, что все таможенники взяточники», - констатирует эксперт. Но он пытается развеять этот миф: далеко не все таможенники занимаются вопросами, за которые дают взятки, с 10 тысяч таких начисляется половина.
Для борьбы с коррупцией государство имеет много властных структур, например, СБУ, МВД и ГБР. Тем не менее, именно они чаще всего и распространяют коррупцию.
«Ни один субъект, который станет руководителем таможенной службы Украины, не сможет существенно изменить ситуацию», - утверждает Макаренко. На самом деле глава Таможенной службы подчиняется Министерству финансов, а потому самостоятельно не может принимать решение о назначении сотрудников.
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Для качественных изменений необходимы прежде всего положительные реформы и новые законы. Как отмечает ведущий, издание закона о предоставлении Государственной таможенной службе статуса органа исполнительной власти решило бы дело: тогда таможни смогли бы решать проблемы с коррупцией оперативно.
Напоминаем, Макаренко фиксирует изменения приоритетов в работе таможни.
Ранее Politeka сообщала о том, что эксперт делает прогнозы, к чему приведет новая реформа таможни.