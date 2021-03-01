Таможенная служба Украины тонет в коррупции, а причина этому - провал кадрового потенциала. 40% госбюджета сегодня составляют перечисления из таможни, а в прошлом году это перечисление составляло 360 млрд грн.

Об этом сообщает Анатолий Макаренко в программе «Монолог Макаренко».

«В обществе сложился стереотип, что все таможенники взяточники», - констатирует эксперт. Но он пытается развеять этот миф: далеко не все таможенники занимаются вопросами, за которые дают взятки, с 10 тысяч таких начисляется половина.

Для борьбы с коррупцией государство имеет много властных структур, например, СБУ, МВД и ГБР. Тем не менее, именно они чаще всего и распространяют коррупцию.

«Ни один субъект, который станет руководителем таможенной службы Украины, не сможет существенно изменить ситуацию», - утверждает Макаренко. На самом деле глава Таможенной службы подчиняется Министерству финансов, а потому самостоятельно не может принимать решение о назначении сотрудников.

Для качественных изменений необходимы прежде всего положительные реформы и новые законы. Как отмечает ведущий, издание закона о предоставлении Государственной таможенной службе статуса органа исполнительной власти решило бы дело: тогда таможни смогли бы решать проблемы с коррупцией оперативно.

Напоминаем, Макаренко фиксирует изменения приоритетов в работе таможни.

Ранее Politeka сообщала о том, что эксперт делает прогнозы, к чему приведет новая реформа таможни.