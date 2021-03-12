У програмі «Суть событий» журналістка Катерина Котенкова розповіла про деталі пенсійної реформи і що варто очікувати від неї.

«У високих кабінетах вважають, що залишається один вихід: зобов’язати українців і їх роботодавців відраховувати гроші на пенсії в рамках другого рівня накопичення. Згідно з прийнятим до розгляду на поточній сесії законопроекту, поданого нардепами на чолі з головою Комітету соцполітики і захисту прав ветеранів Галиною Третьякової, це в загальному випадку 2% від роботодавця і 1% від працівника, хоча в уряді не раз пропонували утримувати трохи більше – 2% ЄСВ і 2% податку на доходи фізосіб. А за бажанням людина зможе збільшити внески, і тоді його роботодавець повинен буде пропорційно доповнити їх своїми внесками до 5% від зарплати працівника», - зазначила Котенкова.

За словами журналістки, нова реформа призведе до перекачування грошових коштів від бізнесу і працівників до якихось пенсійних фондів. І поки що незрозуміло, чи буде реалізовано обіцянку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про те, що на відповідний відсоток знизиться і ставка по ЄСВ і ПДФО, щоб не збільшувати поточну податкове навантаження на бізнес і працівників. Однак, судячи з законодавчим ініціативам, податкове навантаження зросте.

«Але в будь-якому випадку мова йде про десятки мільярдів гривень на рік. Куди ж підуть ці кошти? Фінансовий аналітик Олексій Кущ розписав робочу схему пенсійної системи другого рівня, на якому прийом внесків і виплати забезпечує накопичувальний фонд, а аудит операцій – адміністративний офіс. Персоніфікований облік учасників здійснює ПФУ. А ось безпосереднім інвестуванням грошей вкладників займаються компанії з управління активами», - сказала Котенкова

Також журналістка зазначила, що ще будуть банки-зберігачі, які відповідають за збереження цих активів. Ключова роль у схемі буде у ради накопичувального фонду, якому належить вибирати приватні компанії з управління активами та банки-зберігачі, допущені до операцій з пенсійними активами.

«Ось вам і точка, де будуть концентруватися колосальні фінансові ресурси, якими можна управляти. Таким чином, десятки мільярдів гривень на рік будуть зніматися з бізнесу і працівників, щоб піти на «збереження і примноження» обраним компаніям з управління активами», - підкреслила ведуча.

«Висновок такий: накопичувальну систему пенсій держава не страхує – усе на свій страх і ризик. І немає гарантії, що через якийсь час це не завалиться. Спочатку мова йшла про підвищення пенсійного віку, потім заговорили про мінімальний страховий стаж. Якщо у держави не вистачає податків і внесків для соціальних виплат, потрібно шукати інші ресурси», - підбила підсумки Котенкова.

Нагадаємо, Politeka поширювала, що Котенкова розповіла про деталі накладення санкцій на Коломойського .