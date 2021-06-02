Які ризики несе в собі нинішня макроекономічна ситуація у світі? Про це у програмі «Романенко. Бесіди» розповідає виконавчий директор Фонду Блейзера, директор Центру світової економіки та міжнародних відносин НАН України, позаштатний радник президента України Олег Устенко.

«Світова економіка зараз входить в низку інфляційних років. Накачування економіки грошима - те, що зробили США, а зараз активно робить Європейський союз - не може пройти безслідно. Я не кажу про те, чи правильно це або неправильно - зрозуміло, що люди хочуть жити краще. Але одна справа, якщо зростання грошової маси підкріплене зростанням продуктивності праці, інша - якщо її просто накачують. У другому випадку зростає дефіцит державного бюджету. Великий гравець на зразок США, ЄС або Японії може абсорбувати ці гроші, але це не проходить безслідно. Буде глобальне зростання цін - власне, воно вже йде», - говорить експерт.

За його словами, для України це непогано, адже дорожчають її експортні товари - метал, сільськогосподарська продукція.

«Але такого роду інфляційне зростання в якийсь момент легко може схлопнутися. Можна згадати 2008 рік, коли спочатку все було добре, а потім раптово вибухнула криза. Таке схлопування завжди відбувається в найбільш недоречний момент. Воно відкочує світову економіку назад і б'є відразу по всіх, але найболючіше - по тих країнах, які експортують сировину», - зазначає Олег Устенко.

Раніше, як повідомляє Politeka, він підкреслював важливість проведення економічного аудиту к раїни.