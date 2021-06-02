Какие риски несёт в себе нынешняя макроэкономическая ситуация в мире? Об этом в программе «Романенко. Беседы» рассказывает исполнительный директор Фонда Блейзера, директор Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, внештатный советник президента Украины Олег Устенко.

«Мировая экономика сейчас входит в череду инфляционных годов. Накачка экономики деньгами – то, что сделали США, а сейчас активно делает Европейский союз – не может пройти бесследно. Я не говорю о том, правильно это или неправильно – понятно, что люди хотят жить лучше. Но одно дело, если рост денежной массы подкреплён ростом производительности труда, другое – если её просто накачивают. Во втором случае растёт дефицит государственного бюджета. Крупный игрок наподобие США, ЕС или Японии может абсорбировать эти деньги, но это не проходит бесследно. Будет глобальный рост цен – собственно, он уже идёт», - говорит эксперт.

По его словам, для Украины это неплохо, ведь дорожают её экспортные товары – металл, сельскохозяйственная продукция.

«Но такого рода инфляционный рост в какой-то момент легко может схлопнуться. Можно вспомнить 2008 год, когда поначалу всё было хорошо, а затем внезапно грянул кризис. Такое схлопывание всегда происходит в самый неподходящий момент. Оно откатывает мировую экономику назад и бьёт сразу по всем, но больнее всего – по тем странам, которые экспортируют сырьё», - отмечает Олег Устенко.

Ранее, как сообщает Politeka, он подчёркивал важность проведения экономического аудита страны .