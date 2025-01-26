Цей крок є реакцією на прискорене зростання інфляції, яка в кінці 2024 року досягла 12%.

За даними НБУ, нові заходи спрямовані на поступове уповільнення інфляції до 5% річних, однак прогнози залишаються невизначеними. Інфляція може залишатися вищою, а НБУ вже погіршив прогноз щодо її рівня на 2025 рік — з 6,9% до 8,4%. У свою чергу, економічне зростання також сповільниться до 3,6% замість очікуваних 4,3%.

економіка, депозит

З підвищенням облікової ставки на 1%, банки повинні будуть коригувати свої ставки за депозитами. Очікується, що дохідність на короткострокові вклади зросте до 12-16% річних, а на довгострокові можуть піднятись до 14,5-16,75%. Водночас, гривневі ОВДП, які є на вторинному ринку, можуть приносити ще більший дохід — до 15,5% річних, хоча після врахування комісій банків дохідність для громадян буде дещо нижчою.

банк, гроші

НБУ намагається сприяти зростанню попиту на ОВДП, оскільки саме цей інструмент дозволяє фінансувати дефіцит бюджету без друку грошей. У 2025 році Мінфін планує залучити понад 17 млрд грн через ОВДП, а банки, ймовірно, почнуть активніше змагатись за вкладників, пропонуючи бонуси та акції. Однак чи зможе населення забезпечити стабільність державних фінансів у таких умовах — питання відкрите, адже потреби у фінансуванні війни зростають.

Експерти зазначають, що збільшення ставки не обов'язково буде кінцевим рішенням. У разі необхідності НБУ може прийняти додаткові заходи для контролю за інфляцією та забезпечення фінансової стабільності.

Джерело: minfin.

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