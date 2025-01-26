Національний банк України знову підвищив облікову ставку — тепер вона становить 14,5% річних, що на 1% більше, ніж попереднє підвищення в грудні.

Цей крок є реакцією на прискорене зростання інфляції, яка в кінці 2024 року досягла 12%.

За даними НБУ, нові заходи спрямовані на поступове уповільнення інфляції до 5% річних, однак прогнози залишаються невизначеними. Інфляція може залишатися вищою, а НБУ вже погіршив прогноз щодо її рівня на 2025 рік — з 6,9% до 8,4%. У свою чергу, економічне зростання також сповільниться до 3,6% замість очікуваних 4,3%.

З підвищенням облікової ставки на 1%, банки повинні будуть коригувати свої ставки за депозитами. Очікується, що дохідність на короткострокові вклади зросте до 12-16% річних, а на довгострокові можуть піднятись до 14,5-16,75%. Водночас, гривневі ОВДП, які є на вторинному ринку, можуть приносити ще більший дохід — до 15,5% річних, хоча після врахування комісій банків дохідність для громадян буде дещо нижчою.

НБУ намагається сприяти зростанню попиту на ОВДП, оскільки саме цей інструмент дозволяє фінансувати дефіцит бюджету без друку грошей. У 2025 році Мінфін планує залучити понад 17 млрд грн через ОВДП, а банки, ймовірно, почнуть активніше змагатись за вкладників, пропонуючи бонуси та акції. Однак чи зможе населення забезпечити стабільність державних фінансів у таких умовах — питання відкрите, адже потреби у фінансуванні війни зростають.

Експерти зазначають, що збільшення ставки не обов'язково буде кінцевим рішенням. У разі необхідності НБУ може прийняти додаткові заходи для контролю за інфляцією та забезпечення фінансової стабільності.

Джерело: minfin.

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